Суд над Бишимбаевым и Байжановым снова покажут в прямом эфире

Суд
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Дана Аменова
Корреспондент

Верховный суд продолжает практику проведения судами республики судебных заседаний в прямом эфире

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Уголовное дело в отношении Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова поступило в апелляционную инстанцию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд РК

«Постановлением судьи от 11 июня дело назначено к рассмотрению на 26 июня в 10:00. Учитывая повышенный общественный интерес к судебному разбирательству, Верховным судом принято решение о продолжении онлайн-трансляции судебных заседаний апелляционной инстанции. Судебные заседания будут проходить в прямом эфире», – говорится в официальном сообщении.

В пресс-службе добавили, что вся информация о ходе судебного процесса будет оперативно размещаться на официальных аккаунтах Верховного суда в соцсетях.

Напомним, 13 мая в Астане вынесли приговор Куандыку Бишимбаеву, истязавшему и убившему свою гражданскую жену Салтанат Нукенову. Экс-министра нацэкономики приговорили к 24 годам лишения свободы.

Его родственника Бахытжана Байжанова признали виновным в укрывательстве и назначили ему 4 года лишения свободы.

#суд #апелляция #эфир #Бишимбаев #Байжанов

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