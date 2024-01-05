Бывший президент аэропорта Алматы получил тюремный срок

Турксибский районный суд города Алматы рассмотрел уголовное дело в отношении экс-президента Международного аэропорта Алматы Айбола Бекмухамбетова и начальника службы авиа-ГСМ Куаныша Тумышева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на вышеуказанный суд.

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Они получили тюремные сроки – 8 лет, с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью, и руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет.

Также суд постановил взыскать с них материальный ущерб в размере более 417 миллионов тенге.

«Суд установил, что Б., начиная с 2016 года, разработал и реализовал схему хищения денежных средств, поступающих от авиаперевозчиков через ТОО «TA»за заправку воздушных судов. В реализацию своего преступного замысла он вовлек начальника службы авиа-ГСМ аэропорта Т., являющегося ему дальним родственником. Так, Б. поручил Т. при заправке воздушных судов авиакомпании «Международные авиалинии Украины» составлять два разных расходных ордера по топливу», - говорится в сообщении.

По данным суда, один ордер с указанием фактического объема заправленного топлива передавался экипажу воздушного судна. По нему авиакомпания производила расчет с ТОО «TA». Второй ордер сотрудниками аэропорта составлялся с заниженным объемом заправленного топлива. В среднем на каждую заправку объем занижался на 5 тонн.

Таким образом, авиакомпания перечисляла ТОО «ТА» денежные средства за фактически залитый объем авиатоплива, а ТОО, в свою очередь, оплачивало аэропорту за заниженный объем.

Разница в авиатопливе по указанию Б. и Т. фиктивно списывалась, как якобы израсходованная на реактивные двигатели ветровых машин, выезжавших на продувку взлетно-посадочных полос и стоянки воздушных судов.

Денежные средства, остававшиеся на счетах ТОО из-за разницы в объемах авиатоплива, выводились и передавались Б. через его советника и водителя, непосвященных в указанную противоправную деятельность.

Ущерб от преступных действий за период - с начала 2016 года по июнь 2018 года - составил свыше 1 млн 250 тыс долларов США (411,6 млн. тенге).

Обвиняемые присвоили себе 913 165 долларов США.

Прокурор просил суд признать Б. и Т. виновными и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы. Подсудимые вину не признали. Приговор не вступил в силу.