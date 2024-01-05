Бывший президент аэропорта Алматы получил тюремный срок

Другое
130

Турксибский районный суд города Алматы рассмотрел уголовное дело в отношении экс-президента Международного аэропорта Алматы Айбола Бекмухамбетова и начальника службы авиа-ГСМ Куаныша Тумышева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на вышеуказанный суд.

Фото: Kazpravda.kz

Они получили тюремные сроки – 8 лет, с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью, и руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет.

Также суд постановил взыскать с них материальный ущерб в размере более 417 миллионов тенге.

 «Суд установил, что Б., начиная с 2016 года, разработал и реализовал схему хищения денежных средств, поступающих от авиаперевозчиков через ТОО «TA»за заправку воздушных судов. В реализацию своего преступного замысла он вовлек начальника службы авиа-ГСМ аэропорта Т., являющегося ему дальним родственником. Так, Б. поручил Т. при заправке воздушных судов авиакомпании «Международные авиалинии Украины» составлять два разных расходных ордера по топливу», - говорится в сообщении.

По данным суда, один ордер с указанием фактического объема заправленного топлива передавался экипажу воздушного судна. По нему авиакомпания производила расчет с ТОО «TA». Второй ордер сотрудниками аэропорта составлялся с заниженным объемом заправленного топлива. В среднем на каждую заправку объем занижался на 5 тонн.

Таким образом, авиакомпания перечисляла ТОО «ТА» денежные средства за фактически залитый объем авиатоплива, а ТОО, в свою очередь, оплачивало аэропорту за заниженный объем.

Разница в авиатопливе по указанию Б. и Т. фиктивно списывалась, как якобы израсходованная на реактивные двигатели ветровых машин, выезжавших на продувку взлетно-посадочных полос и стоянки воздушных судов.

Денежные средства, остававшиеся на счетах ТОО из-за разницы в объемах авиатоплива, выводились и передавались Б. через его советника и водителя, непосвященных в указанную противоправную деятельность.

Ущерб от преступных действий за период - с начала 2016 года по июнь 2018 года - составил свыше 1 млн 250 тыс долларов США (411,6 млн. тенге).

Обвиняемые присвоили себе 913 165 долларов США.

Прокурор просил суд признать Б. и Т. виновными и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы. Подсудимые вину не признали. Приговор не вступил в силу.

#суд #приговор #аэропорт Алматы

Популярное

Все
Не рукоделие, а сustom art
Энергия саморазрушения
Вдохновлять на жизнь в добре и любви
Объединиться в молитвах за мир
В докфильме «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было?» показали эксклюзивные кадры
С этого года владельцы авто на газе должны установить спецзнак
Развивается и движется вперед
Взрыв в кафе Уральска: Четыре человека находятся в реанимации
Песня жить помогает
Фермеры Жетісу не могут продать кукурузу
Гололед и ветер прогнозируют в Казахстане
Лайфхаки от Анны
Под лаской вкрадчивой резца
Льется музыка
Гримасы тендера
Перепелки из инкубатора
Интересно и с размахом
Преступную схему получения соцжилья выявили в Шымкенте
Премьеры, гастроли, победы...
Обманчивая тишина степи
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
Не вылетевшим из Астаны пассажирам полностью возместят стоимость билета
465 человек спасено и эвакуировано за прошедшие сутки в Казахстане
Судебная система в контексте реформ
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Шынгыз-хан и генеалогия
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Арестован глава департамента экологии ВКО
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Через тернии к звездам
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА

Читайте также

Мужчина совершил кражу в мечети Шымкента
Жительницу ВКО накажут за шутку о 15 заложниках
Пятеро неизвестных напали на иностранцев в Алматы
С этого года владельцы авто на газе должны установить спецз…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]