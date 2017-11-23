Суд рассмотрит иск французского автора к Киркорову о плагиате

Савеловский суд Москвы сегодня приступит к рассмотрению иска французского автора песен Жильбера Синуэ, который просит взыскать 15,5 миллиона рублей с российского певца Филиппа Киркорова за плагиат песни, которую исполняла певица под псевдонимом Далида. Об этом сообщил адвокат истца Игорь Трунов, передает РИА "Новости"
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В суде состоится досудебная подготовка по иску.
"Трунов пояснил, что иск касается песни "Helwa ya Baladi", зарегистрированной в авторском обществе Франции в 1978 году. Киркоров исполняет песню на русском языке под названием "Шелковая нить". Адвокат добавил, что исковые требования в ходе процесса могут увеличиться", – пишет агентство.
Первым французским композитором, пытавшимся судиться с Киркоровым, стал Дидье Маруани, который в прошлом году подал в Мосгорсуд иск о взыскании 75 миллионов рублей за нарушение авторских прав из-за песни "Жестокая любовь". Маруани утверждал, что композиция является переработкой его песни "Symphonic Space Dream". Однако суд не принял иск к рассмотрению из-за нарушения правил подсудности.