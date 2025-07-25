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Столичный суд вынес приговор по делу Перизат Кайрат, обвиняемой в хищении денег, собранных под предлогом благотворительной помощи, сообщает Kazpravda.kz

По итогам судебного разбирательства Перизат Кайрат и Гайни Алашбаева были признаны виновными в совершении всех инкриминируемых преступлений. Их вина подтверждена показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями экспертиз, вещественными доказательствами и материалами уголовного дела.

Перизат Кайрат и ее мать осудили по трем статьям УК РК: «Мошенничество в особо крупном размере» (статья 190, часть 4, пункт 2), «Легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путём группой лиц по предварительному сговору» (статья 218, часть 2, пункт 1) и «Легализация денег и иного имущества, полученных преступным путём группой лиц в особо крупном размере» (статьи 218, часть 3, пункт 3).

Согласно материалам дела, 4 октября 2021 года Перизат Кайрат, подделав учредительные документы, зарегистрировала общественное объединение «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030», выбрав название, максимально схожее с наименованием действующего фонда «Biz Birgemiz Qazaqstan».

Действуя совместно с матерью Гайни Алашбаевой, она неоднократно организовывала сбор средств, публично заявляя, что деньги будут направлены на благотворительную помощь нуждающимся, включая детей и взрослых, пострадавших от природных катаклизмов и конфликтов, например, в Палестине.

В период с ноября 2021-го по октябрь 2023 года под предлогом строительства реабилитационных центров, поддержки детей с инвалидностью и проведения общественных мероприятий К. и А. обманным путем собрали и похитили 126,7 млн тенге.

С ноября 2023 года по апрель 2024-го, привлекая средства якобы для помощи пострадавшим в Палестине, Перизат Кайрат и ее матери удалось получить и похитить 559,1 млн тенге. С апреля по ноябрь 2024 года, в условиях чрезвычайной ситуации, объявленной в Казахстане, они организовали сбор средств на помощь пострадавшим от паводков, но вместо этого похитили 2,8 млрд тенге.

Общий ущерб от их деятельности составил 3,5 млрд тенге.

Перечисленные в объединение Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 суммы Перизат Кайрат переводила на личные счета свои и счет матери. В целях легализации незаконно полученных средств они вложились в цветочный бизнес, заключали фиктивные сделки и приобретали дорогостоящую недвижимость, автомобили, украшения, одежду, мебель. Также деньги тратились на путешествия и оплату услуг ремонта.

Суд приговорил Перизат Кайрат к 10 годам лишения свободы. Мать экс-главы общественного фонда осудили на 7 лет лишения свободы.

Кроме того, её имущество подлежит конфискации и будет передано пострадавшим.

- Частный дом, расположенный в коттеджном поселке Vela Village.

- Квартиры в жилых комплексах Akbulak Riviera, Sensata Plaza, Highvill Ishim Gold, «Көк Жайлау», включая парковочные места.

- Автомобили: Mercedes-Benz S450 (2024 г.в.), Lexus LX 600 (2024 г.в.), Mercedes-Benz EQE 500 4matic (2023 г.в.), Haval H6 GT (2024 г.в.). - 100% доли в уставном капитале компании ТОО «Rebel Flowers».

- более 97 млн тенге и 22 тыс. долларов США.

Гражданские иски пострадавших были удовлетворены. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, ранее гособвинение запросило для Перизат Кайрат 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денег в целях благотворительности, сроком на 10 лет.

В ходе прений прокурор Арман Казекен предложил подвергнуть конфискации и передать в счет возмещения потерпевшим имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем.