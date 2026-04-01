Федеральный судья США остановил строительство бального зала в Белом доме, которое продвигал американский лидер Дональд Трамп, а также любые дальнейшие работы по демонтажу и подготовке территории на месте бывшего Восточного крыла

Судья постановил, что администрация Трампа не имеет права продолжать физическое развитие проекта, включая демонтаж, подготовку участка, земляные работы, закладку фундамента или любые другие строительные действия, без прямого законодательного одобрения конгресса, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Президент является хранителем Белого дома для будущих поколений первых семей, но он не является его владельцем!» — подчеркнул в своем решении судья.

Судья постановил, что администрация Трампа не имеет права продолжать физическое развитие проекта, включая демонтаж, подготовку участка, земляные работы, закладку фундамента или любые другие строительные действия, без прямого законодательного одобрения конгресса.

Он отметил, что ни один федеральный закон не дает президенту полномочий, на которые ссылалась администрация при начале строительства. Стоимость проекта оценивается в $400 млн. Восточное крыло Белого дома уже снесено, на его месте образовалась большая яма.

Во время пресс-конференции с журналистами 2 марта Трамп отвлекся от темы иранского конфликта, чтобы рассказать присутствующим о строительстве нового бального зала в Белом доме. По его словам, сооружение должно получиться великолепным, однако шум строителей очень раздражает первую леди Меланию Трамп.

Напомним, в начале ноября 2025 года глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала.