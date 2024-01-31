Судисполнители необоснованно арестовали счета инвестора в Астане

Из-за необоснованного ареста счетов, инвестор, строящий завод по производству кормов для сельхозживотных, приостановил проект, передает корреспондент Kazpravda.kz
Согласно информации прокуратуры Астаны, ТОО «Astana Green Agro» реализует проект «Строительство завода по производству кормов для сельхозживотных», с суммой инвестиций 2 млрд тенге и созданием 100 рабочих мест.
На сегодня уже вложено около 900 млн тенге собственных средств.
– Реализация проекта была приостановлена более чем на 4 месяца из-за необоснованно выставленных судебным исполнителем арестов. По акту прокурорского надзора ограничительные меры судебного исполнителя отменены. Инвестор продолжает реализацию проекта, – отметили в прокуратуре
О том, какая работа проводится по сопровождению значимых инвестпроектов, в интервью «Казахстанской правде» рассказал генпрокурор РК Берик Асылов.