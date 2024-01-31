Судисполнители необоснованно арестовали счета инвестора в Астане

Из-за необоснованного ареста счетов, инвестор, строящий завод по производству кормов для сельхозживотных, приостановил проект, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно информации прокуратуры Астаны, ТОО «Astana Green Agro» реализует проект «Строительство завода по производству кормов для сельхозживотных», с суммой инвестиций 2 млрд тенге и созданием 100 рабочих мест.

На сегодня уже вложено около 900 млн тенге собственных средств.

– Реализация проекта была приостановлена более чем на 4 месяца из-за необоснованно выставленных судебным исполнителем арестов. По акту прокурорского надзора ограничительные меры судебного исполнителя отменены. Инвестор продолжает реализацию проекта, – отметили в прокуратуре

О том, какая работа проводится по сопровождению значимых инвестпроектов, в интервью «Казахстанской правде» рассказал генпрокурор РК Берик Асылов.