Судьи повышают свою квалификацию

На площадке СЦК
10
Марина Демченко
специальный корреспондент

Будущие судьи должны не только соответствовать высоким профессиональным требованиям, но и быть готовыми к работе в условиях стремительного цифрового прогресса.

Академия правосудия при Высшем судебном совете – единственное высшее учебное заведение с особым статусом, обеспечивающее подготовку кандидатов в судьи, повышение квалификации действующих судей и работников судебной системы. 11 февраля 2025 года распоряжением председателя Высшего судебного совета Дмитрия Малахова была утверждена Концепция развития академии на 2025–2027 годы, определившая основные стратегические направления ее модернизации.

– За семь месяцев реализации концепции достигнуты значимые результаты. В сфере послевузовского образования утверждены новые учебные планы по профильной и научно-педагогической магистратуре, впервые осуществлен прием на научно-педагогическое направление. Академия получила государственную лицензию на реализацию образовательных программ докторантуры по направлению «Право», первый набор уже стартовал, обучение начнется в нояб­ре текущего года, – рассказал вице-ректор Академии правосудия при Высшем судебном совете РК Канат Мусин на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

В рамках дополнительного образования внедрены индивидуализированные программы повышения квалификации судей, проведены специализированные курсы по вопросам судопроизводства с участием присяжных и защиты чести и достоинства в гражданских делах. Впервые создан институт референдиата, направленный на углубленную подготовку кандидатов в судьи, в рамках которого весной состоялись два потока интенсивных курсов по гражданскому и уголовному праву.

Впервые на базе академии создан криминалистический полигон, обновлен компьютерный парк.

– Поддерживая стратегичес­кий курс Президента нашей страны, во взаимодействии с советом академия уже начала интеграцию современных цифровых решений в образовательный процесс. Создана и внедряется новая информационная система для комплексной автоматизации учебного процесса. Одновременно прорабатывается вопрос внедрения технологий искусственного интеллекта как в образовательную среду, так и в моделирование судебных процессов и анализ правоприменительной практики, – дополнила заведующий отделом судебного образования и организации квалификационного экзамена аппарата Высшего судебного совета РК Аида Кайжакпарова.

Одним из ключевых событий августа стала приемная кампания в магистратуру. Она проводилась по новым правилам и впервые включала набор на научно-педагогическое направление. Конкурс составил более 10 человек на место. По итогам зачислены 98 человек, из них 60 – на бюджетной основе.

Таким образом, как отметили спикеры, академия стала важным проводником тех задач, которые ставит перед советом и академией Глава государства, формируя судейский корпус, способный отвечать вызовам XXI века.

