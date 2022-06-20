Сухостой горит на окраине Нур-Султана

В ДЧС Нур-Султана рассказали о пожаре возгорания сухостоя по Коргалджинской трассе, передает Kazpravda.kz.

"Сегодня в 15:03 на пульт 101 поступило сообщение о возгорании сухостоя по Коргалджинской трассе в районе Есиль. По прибытию огнеборцы установили, что горит сухая трава, камыши. Предварительная площадь горения составила 1 га. В тушении пожара задействованы 25 человек личного состава и 6 АЦ ДЧС, 4 ПМ и 1 трактор местных исполнительных органов", - говорится в информации.

В 17:31 пожар частично локализовали.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Угрозы распространения огня на зелёный пояс Нур-Султана нет, угрозы строениям нет, добавили в пресс-службе.

Между тем, в соцсетях распространяется видео задымленной трассы.