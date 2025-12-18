Сверхвысотная башня Джидды уже достигла отметки в 80 этажей

В мире,Lifestyle,Строительство
160
Айман Аманжолова
корреспондент

Меганебоскреб высотой один километр, работы над которым были заморожены на долгие годы, вновь начали возводить в январе 2025 года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: © Jeddah Now

Сверхвысотная башня на побережье Красного моря готовится заново определить границы мировой архитектуры. Строительство Башни Джидды (Jeddah Tower) стремительно набирает темп, буквально «взмывая вверх, как ракета», здание уже достигло отметки 80 этажей.

Сейчас строители добавляют по одному этажу каждые три–четыре дня и нацелены завершить проект к 2028 году, чтобы отобрать титул самого высокого здания в мире у дубайской Бурдж-Халифы.

Сегодня над горизонтом Джидды возвышаются строительные краны: компании Saudi Binladin Group, Dar Al-Handasah и Turner Construction заливают бетон с помощью высоконапорных насосов, работающих на рекордных высотах.

К августу 2025 года здание достигло 75 этажей, а использование нескольких кранов  позволило резко ускорить возведение центрального ядра. На данный момент выполнено более 50% всех бетонных работ из запланированных 157 этажей.

Проект, реализуемый компанией Kingdom Holding Co, стал одним из символов амбиций Саудовской Аравии и напрямую связан с программой диверсификации экономики Vision 2030.

По мере того как каждую неделю Jeddah Tower прирастает новыми этажами, королевство готовится заново очертить горизонты мировой архитектуры.

По состоянию на конец 2025 года строительство башни активно продолжается. В ее основе — массивный гибридный свайно-плитный фундамент: бетонная плита толщиной 5 метров площадью более 7 500 квадратных метров опирается на 270 буронабивных свай, уходящих на глубину до 110 метров в известняк и коралловые породы, обеспечивая устойчивость сооружения.

Для сравнения, фундамент Бурдж-Халифы также представляет собой плиту на сваях, однако она имеет толщину 3,7 метра и опирается на 192 сваи диаметром 1,5 метра, заглубленные примерно на 50 метров.

#Джидда #башня #небоскреб

Популярное

Все
Преемственность поколений – опора Satbayev University
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
В области Абай презентовали 25 новых книг
Центр академического превосходства
Древнее искусство Великой степи
Дороги творчества Жумабая Шаштайулы
Чтоб свет не гас и батареи грели
В стране ценят человека труда
В Алматы открылась новая библиотека
Укрепляя статус индустриального центра
Природный газ пришел и в Сабалак
Прогресс сельского хозяйства – развитие всей страны
Первый шаг к цифровому Alatau
Сельские территории: надежда на обученных акимов
Указ Президента Республики Казахстан О награждении государственными наградами Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Новая жизнь сельской медицины
Зимняя сказка для города
Внедрили лучшие технологии
Ливневки защитят от подтоплений
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
Президент Ирана прибыл в Акорду
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Иранская компания построит молочный завод в Казахстане
Завершен второй этап строительства проспекта
Итоги большого общественного пути
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Метель и осадки продолжатся в Казахстане
Следим за финалом, ожидаем побед
Казахстан построит транспортно-логистический терминал в иранском порту Шахид Раджаи
В Костанайской области открываются новые школы и внедряются современные стандарты
В Мангистау реализуется первый в Центральной Азии проект морской аквакультуры
Новый цифровой маршрут: как Казахстан превращает транзит данных в стратегическое преимущество
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Запущен завод по переработке мяса птицы
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги

Читайте также

Опубликован список 20 самых дорогих проданных на аукционах …
В Турции Мраморное море отошло от берега на 20 метров
Крупнейший в мире электропаром прошел первые испытания
ФИФА назвала лучшего футболиста года

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]