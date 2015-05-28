Светом пронизанный счастья глоток

Пресс-тур по Аджарии, который был устроен для казахстанских журналистов департаментом туризма и курортов этой автономной респуб­лики и посольством Грузии в Казахстане, по продолжительности оказался всего лишь мигом. Но вот что касается концентрации впечатлений и насыщенности эмоций, то тут накал такой, что, уже вернувшись домой, хочется добирать и добирать знаний об этом удивительном крае, который не случайно называют кавказским Сингапуром и грузинским Дубаем. Хочется читать книги, смотреть фильмы, слушать песни. И чем притягательнее становятся батумские тайны, тем непрео­долимее желание вновь очутиться в этих благословенных местах, чтобы "доувидеть" то, что берет свои истоки в глубине веков.Первое, к чему устремляешься сразу, очутившись в Батуми, – море. Неспешный бег его волн, шум прибоя, легкий бриз, корабли на горизонте, мечтательные пары на берегу – вот та картина, которая яркими мазками всплывает в памяти уже на казахстанской земле. Особая гордость батумчан – приморский бульвар, который вполне может соперничать с набережной на Лазурном Берегу.Вокруг тысячи пальм, современная скульптура, ухоженные газоны, велопарковки. Очень кстати и бесплатный Wi-Fi. Недалеко, в парке, – мини-зверинец, где гуляют павлины и другие не менее величавые пернатые. По городу бодро бегают чипированные дворняги, охотно вступаю­щие в общение и благодарно реагирующие на ласку.Узкие улочки старого города со зданиями XVIII–XIX веков влюбляют в себя с первого взгляда. Здесь уютно и безопасно. Батуми – пример того, что обычно архитекторы называют городской средой, дружественной к людям.Здесь вам и ласковое теплое море, и величественные живописные горы, и древнейшие памятники культуры. А еще грузинский колорит – удивительный и неповторимый. Не случайно столицу региона – Батуми – называют городом чудес и жемчужиной Грузии. Здесь старина мирно уживается с суперсовременными небоскребами и невероятными архитектурными сооружениями. Необычный отель Radisson Blu завораживает своим изгибающимся силуэтом, Дом юстиции издали кажется перевернутой вверх дном бутылкой, великолепный Дворец бракосочетаний выполнен в форме дельфина. Все эти причудливые, даже на первый взгляд, космические сооружения вызывают удивление и восторг. Седая древность гармонично соседствует с хайтеком.Сверкающие в лучах солнца небоскребы занимают все больше и больше территории, постепенно вытесняя старые ветхие дома, которые изо всех сил стараются уцелеть. Такое соперничество и создает контрасты современного Батуми, который не устает меняться и хорошеть.Не менее привлекательны и окрестности города. Неизгладимые впечатления оставила экскурсия в горный район Кеда, расположенный вблизи турецкой границы. Увлекательным оказался и поход к водопаду Махунцети, встретившему нас гулом хрустально-радужных струй. По пути состоялось знакомство с арочным мостом, перекинутым через горную реку Чорохи. "Старичку", построенному в годы правления царицы Тамары, оказалось больше 800 лет. В Аджарии, оказывается, таких «ветеранов» не меньше десяти – Фуртио, Цхемлари, Махунцети, Дандало… Прошли сотни веков, а они и по сей день удивляют своей прочностью и точностью расчетов венецианских и генуэзских мастеров.Время поворачивает вспять и тогда, когда заходишь в археологичес­кий музей, насчитывающий в своем собрании около 30 тыс. экспонатов – памятников материальной культуры разных эпох. Здесь тебе и монеты, глиняная, стеклянная, золотая и бронзовая посуда разных исторических периодов, римские статуи, чеканные иконы, кресты, рельефное изображение святого Георгия из древних православных храмов, греческие перстни – печати с изображениями Гермеса и Афродиты, которые были изготовлены в лучших мастерских Греции.Гордятся батумчане и своим ботаническим садом, которому, утверждают, нет аналогов в мире. Тут прекрасно себя чувствуют как канарская финиковая пальма с японской сакурой, так и тысячи других потрясающей красоты растений.Как нам сообщил наш гид Юрий, зеленая коллекция состоит из более чем двух тысяч растений, из которых 104 – кавказского происхождения, а остальные – представители разных фитогеографических флор. Разбит же сад по принципу Висячих садов Семирамиды.– Вон, смотрите, смотрите, наш Байтерек, – пошутил один из журналистов во время прогулки по Батуми.И впрямь, башня грузинского алфавита чем-то сродни символу столицы Казахстана. Построенная три года назад по проекту испанского архитектора Альберто Доминго Кабо, она тоже стала символом Батуми. Сооружение представляет собой спираль ДНК, нуклеотиды которой – буквы грузинского алфавита. Находится это 130-метровое металлическое древо в батумском "Парке чудес". Его вершина – сферический купол, который вращается вокруг своей оси. Здесь находятся обсерватория, телестудия и рес­торан.Гуляя по Батуми, можно "перемахнуть" не только из века в век, но даже из страны в страну. Маленьким кусочком Италии в сердце Аджарии стала площадь Пьяцца, занимающая около 6 тыс. кв. м. В архитектуре зданий, ее окружаю­щих, использован итальянский стиль, который дополняют мозаика и витражи. Никогда здесь не пус­туют отель, рестораны, паб и кафе. В кафе La Brioche постоянно звучит живая музыка. Нередко здесь выступают мировые знаменитости. Площадь "аплодировала" Пласидо Доминго, Стингу, Мэйси Грей, Тамаре Гвердцители и другим.И все-таки, какой бы заворажи­вающей красотой не славился город, все впечатления могут уйти в минус, если коренные жители будут относиться к тебе холодно и безразлично. А вот об этом не тревожьтесь! Каждого здесь встречают, как дорого гостя. И дорогу покажут, и за стол пригласят. В любую минуту готовы прийти на помощь и полицейские. Объяснят, помогут, успокоят, довезут.