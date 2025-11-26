коллаж Павла Цедилина

За несколько последних лет жители поселка Коктерек Сарыагашского района воочию убедились, что собственный бюджет населенного пункта – не просто строка в отчетах, а реальный инструмент, позволяю­щий самостоятельно решать насущные проблемы. Именно поэтому акима здесь выбирали не формально. Жители осознанно доверили управление тому, кто уже доказал свою эффективность: на этот пост вновь избрали Умит Туржанову. Она, кстати, единственная женщина-аким в Сарыагашском районе.

За годы работы Умит Туржанова зарекомендовала себя как умелый хозяйственник и организатор, который опирается на местное сообщество и активно вовлекает людей в процесс принятия решений. Результаты ее дея­тельности говорят сами за себя. С 2020 года, когда корпоративный подоходный налог от малого и среднего бизнеса стал поступать в местные бюджеты, доходы поселковой казны заметно выросли. В первый же год Коктерек показал впечатляющий результат: при плане 7 млн тенге было собрано 15 млн тенге налогов.

Каждый тенге, поступающий в бюджет, расходуется только после обсуждения в ходе собрания местного сообщества, куда приглашаются представители всех улиц и жилых массивов. Люди сами определяют, что важнее на данный момент.

Первым проектом, реализованным на средства, аккумулированные в местной казне, стало строительство тротуара вдоль загруженной трассы. Улица Келес – часть республиканской магистрали, по которой ежедневно проходит огромный поток транспорта. И пешеходам приходилось здесь несладко.

Решение о строительстве тротуара получило единодушную поддержку и было воплощено в жизнь. Жители села убедились: они способны сами определять приоритеты и решать самые насущные проблемы за счет собственного бюджета.

За этим последовали и другие проекты. В прошлом году при плане 96,2 млн тенге удалось собрать 102,2 млн тенге налогов. Пятую часть этой суммы направили на капитальный ремонт футбольного поля. Теперь подростки, молодежь, а нередко и взрослые жители устраивают здесь спортивные баталии.

– С каждым годом доходы растут, – утверждает Умит Туржанова. – Впереди еще декабрь, а сумма собранных налогов уже составила 107 миллионов тенге при плане 105 миллионов. Значительная часть этих средств уже освоена: проведен ремонт моста через реку Шошым, заменены таблички с названиями улиц, установлены указатели, отремонтирован штакетник вдоль дороги, выполнен ямочный ремонт. В поселке 15 многоэтажных домов – возле них обустроены площадки для сбора бытовых отходов, приобретены новые контейнеры. Нашлись деньги и на благоустройство, уход за зелеными насаждениями.

Как удалось добиться такого результата? По словам Умит Туржановой, специалисты сельского акимата самостоятельно выявляли неучтенные бизнес-объекты. Рассудили логично: сидеть сложа руки нельзя – иначе казна останется полупустой. Однако не все налогоплательщики спешат выполнять обязательства.

– Есть жители, которые не платят транспортный налог, – сетует Умит Туржанова. – За такими мы буквально ходим по пятам. Некоторые не оплатили налог за 2022 год. Недоимка составляет два с половиной миллиона тенге. Нам очень нужны эти деньги, но силами одного сельского акимата решить воп­рос невозможно. Нужен механизм вплоть до водворения транспорта на штрафстоянку.

В поселке много частных санаториев и специалистов, которые предоставляют услуги отдыхающим, а значит, имеют налоговые обязательства. Четыре года назад в Коктереке было около полусотни санаториев и домов отдыха. Сейчас – 65. Еще семь будут достроены в следующем году. Некоторые предприниматели уже оформ­ляют документы для будущего строительства. И важно, чтобы все они платили налоги в местный бюджет.

– Три санатория зарегистрированы в Алматинской области, Таразе и Шымкенте, – уточняет Умит Туржанова. – А значит, социальный и подоходный налоги они платят по месту регис­трации. Это неправильно. Мы работаем с каждым собственником. Один обещает перерегистрироваться уже в следующем году. Другой откладывает до 2027-го – связан банковским займом. Третий ссылается на многопрофильность компании, работающей в разных регионах. Мы их понимаем, но просим понимания в ответ: в Коктереке и присоединенных населенных пунктах много проб­лем, для решения которых необходимы средства.

Крупные вопросы удается решать за счет областного и республиканского бюджетов. Так, 350 млн тенге выделено на электрификацию Новостройки, установку 15 новых трансформаторов и освещение улиц – эти средства пришли из областного бюджета. Строительство магист­рального водопровода от Сарыагаша до Коктерека – проект республиканского уровня. Его стоимость – 1 млрд 673 млн тенге.

Газификация Новостройки обошлась в 547,2 млн тенге. Пос­ле завершения этих проектов уровень жизни и благоустройства значительно улучшится.

Еще одна проблема, которую Коктерек не может решить своими силами, связана со строительством новой школы. Единственное учебное заведение поселка, построенное в 1968 году, рассчитано на 640 мест. Сейчас здесь обучаются порядка 1 300 детей, занятия ведутся в три смены.

В 2023⁄24 учебном году проведен капитальный ремонт здания. Построить новую, просторную и комфортную школу пока не удалось. Между тем под нее уже зарезервировано 3,3 га земли, подготовлена проектная докумен­тация. На недавней встрече с районным руководством жителям пообещали строи­тельство учебного заведения на 300 мест. Это позволит избавиться от трехсменки. В будущем планируется возведение еще одного корпуса.

Несмотря на сложности, в Коктереке уверены: достижение финансовой самостоятельности – важнейший результат последних лет. Наличие собственного бюджета дает возможность решать местные проблемы здесь и сейчас, не обивая пороги инстанций.

Работа у Умит Туржановой и ее команды точно не кабинетная. Это ежедневный диалог с людьми, контроль налоговых поступлений, согласования, проекты... Поселок растет, и вместе с ним растут задачи. Но уверенность в одном есть: Коктерек движется в правильном направлении – к финансовой устойчивости, комфортной инфраструктуре и новым возможностям для жителей.