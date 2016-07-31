Свыше 20 груженых рудой вагонов сошли с рельсов в Актюбинской области

Фото с сайта eastrussia.ru
В Актюбинской области сошли с рельсов 22 грузовых вагона, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ОА "Национальная компания "Қазақстан темір жолы".
"31 июля 2016 года в 02.10 на перегоне Жоса-Кудыксай однопутного участка Никельтау-Айтеке би Актюбинского отделения дороги в грузовом поезде произошел сход 22 груженных рудой вагонов. Все вагоны принадлежат ТОО "Транском" (Республика Казахстан)", – указывается в сообщении.
Отмечается, что жертв и пострадавших в результате произошедшего нет. В настоящее время проводятся работы по восстановлению движения поездов.
Для расследования причины схода создана комиссия АО "НК "КТЖ".