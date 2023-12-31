Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января

Транспорт
102

Ситуация в международном аэропорту Астаны стабилизировалась, передает Kazpravda.kz

Фото: аэропорт Астаны

Установилась благоприятная для полетов погода, сейчас на аэродроме скорость ветра 5 м/с, уплотненный снег, температура воздуха – 4, график взлета и посадки в аэропорту стабилизируется, сообщает пресс-служба компании.

С 00:01 до настоящего момента аэропорт принял 29 рейсов, а вылетел 41 рейсов.

"Планируется, что до 1 января из международного аэропорта Астаны будут совершены 105 вылетов и 101 посадка", - говорится в сообщении.

На аэродроме сейчас работает 21 единица техники. Работы по очистке взлетно-посадочной полосы от снега ведутся непрерывно.

Вчера пассажирам в аэропорту было раздано более 3590 порций горячей еды, горячих и холодных напитков.

#непогода #аэропорт Астаны #задержка рейсов #возобновление рейсов

Популярное

Все
Зарубежные лидеры поздравляют Токаева с Новым годом
Нелётная погода в столице: пассажиров размещают в отелях
2 тыс. порций еды раздали пассажирам задержавшихся в Астане авиарейсов
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Вольник Ризабек Айтмухан завершил год на первом месте мирового рейтинга
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Не вылетевшим из Астаны пассажирам полностью возместят стоимость билета
465 человек спасено и эвакуировано за прошедшие сутки в Казахстане
Еще один автобус с иностранцами опрокинулся в Актюбинской области
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
Адиев: "Если зимой позовут в РПЛ, я откажусь"
Глава МИД Казахстана "сверил часы" с коллегами из Таджикистана и Кыргызстана
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
Большие перспективы Среднего коридора
Открывший аварийную дверь самолета пассажир привлечен к ответственности
Юная шахматистка из Казахстана завоевала серебро на чемпионате Азии
Неизвестный взорвал гранату на вечеринке Русской службы «Би-би-си»
Максимальный результат
Вооруженные силы почтили память батыра Бауыржана Момышұлы
Около 5 тыс. абонентов подключили к газу в Астане
Штормовое предупреждение объявлено в 16 областях
Шесть туш косуль нашли во внедорожнике в Павлодарской области
В Лондоне задержан подозреваемый в краже новой работы Бэнкси
Почему чёрная икра в 8 раз дороже красной
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Схемы движения ряда маршрутов изменены в Астане
«Барыс» разгромил «Авангард»
Правительство приоритетно будет поддерживать проекты по переработке сельхозпродукции
Открывшему аварийную дверь самолета дебоширу грозит адмарест
Готовить физиков и инженеров
Бывшего главу погранслужбы КНБ приговорили к 4 годам колонии
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Судебная система в контексте реформ
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Шынгыз-хан и генеалогия
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Веками храня единство народа
У ФК "Актобе" новый тренер
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Арестован глава департамента экологии ВКО

Читайте также

Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
2 тыс. порций еды раздали пассажирам задержавшихся в Астане…
Нелётная погода в столице: пассажиров размещают в отелях

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]