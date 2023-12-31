Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января

Фото: аэропорт Астаны

Установилась благоприятная для полетов погода, сейчас на аэродроме скорость ветра 5 м/с, уплотненный снег, температура воздуха – 4, график взлета и посадки в аэропорту стабилизируется, сообщает пресс-служба компании.

С 00:01 до настоящего момента аэропорт принял 29 рейсов, а вылетел 41 рейсов.

"Планируется, что до 1 января из международного аэропорта Астаны будут совершены 105 вылетов и 101 посадка", - говорится в сообщении.

На аэродроме сейчас работает 21 единица техники. Работы по очистке взлетно-посадочной полосы от снега ведутся непрерывно.

Вчера пассажирам в аэропорту было раздано более 3590 порций горячей еды, горячих и холодных напитков.