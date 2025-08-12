Жительница Акмолинской области потеряла более 3 млн тенге, вложив их в «инвестиции» в мнимую нацкомпанию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Фото: polisia.kz

8 августа в полицию Степногорска поступило заявление о мошенничестве. Женщина рассказала, что с 27 июня по 18 июля неизвестные под предлогом выгодных инвестиций в «проекты Казатомпрома» похитили у нее больше 3 млн тенге. Она поделилась, что увидела рекламу высокодоходных инвестиций на YouTube.

Она оставила свой номер телефона, поверив предложению. Вскоре с ней связались мошенники, выдавшие себя за «менеджеров компании». Они убедили ее перечислить крупную сумму, обещая высокую прибыль. Однако позже перестали выходить на связь. Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию.

По данному факту начато досудебное расследование. Полиция предупреждает: быстрый и крупный доход — один из главных признаков мошенничества. Никогда не переводите деньги незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками известных компаний.

Помните, что официальные организации не предлагают инвестиции через соцсети, мессенджеры или звонки с незнакомых номеров.