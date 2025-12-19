Свыше 30 кг наркотиков с маркировкой изъяли на казахстанской границе

Закон и Порядок
119
Дана Аменова
специальный корреспондент

В скрытых местах автомобиля обнаружили 36 подозрительных упаковок

Фото: пресс-служба КНБ РК

В пункте пропуска «Айша-биби» Жамбылской области сотрудники Пограничной службы КНБ пресекли попытку провоза крупной партии наркотических веществ, сообщает Kazpravda.kz 

По информации КНБ РК, в скрытых местах автомобиля обнаружено 36 упаковок с подозрительным веществом, на отдельных из которых имелась маркировка «999». Экспертиза установила, что изъятые вещества общим весом более 30 кг являются наркотиками, из которых: героин – 0,999 кг, опий – 3,620 кг и гашиш – 25,949 кг.

«Задержан иностранный гражданин, проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», – говорится в публикации. 

Напомним, в центре Петропавловска сотрудники полиции задержали 18-летнего парня и несовершеннолетнюю девушку из Астаны. При обыске стражи порядка изъяли у них 3 пакета, в которых находились обмотанные изолентой свертки с порошкообразным веществом.

#КНБ #граница #наркотики #маркировка

Популярное

Все
Собаки и кошки заговорили...
Знание и осведомленность – самая надежная защита
Названы лауреаты премии «Еңлікгүл-2025»
В мире художественного слова
Единство начинается с понимания
От разговорного – к деловому
В регионе появился банк грудного молока
В диалоге с самим собой
Получи и путешествуй
Их подружил Кашгар
Халық Қаһарманы Мордун Теипов
Бум телефонного мошенничества, или Почему мы поддаемся на обман
Почему важна профилактика?
Открыт класс имени Бауыржана Момышулы
Палитра вдохновения
Казахи и японцы – братья по крови?
Волшебство под бой курантов
Первооткрыватель древних городов
Еще одна ее душа
Новый год не за горами
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Завершен второй этап строительства проспекта
Итоги большого общественного пути
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Метель и осадки продолжатся в Казахстане
Следим за финалом, ожидаем побед
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
В Костанайской области открываются новые школы и внедряются современные стандарты
В Мангистау реализуется первый в Центральной Азии проект морской аквакультуры
Найти и сохранить
У опытных лидеров – достойная смена
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Запущен завод по переработке мяса птицы
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги

Читайте также

Более 200 млн тенге похитили при ремонте Дома культуры в Же…
Размещение флага на авто: МВД опровергло фейки о штрафах
Сенат принял законопроект о скрывающей лицо одежде
Миллионные хищения на освещении: суд вынес приговор в ВКО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]