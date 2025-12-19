Фото: пресс-служба КНБ РК

В пункте пропуска «Айша-биби» Жамбылской области сотрудники Пограничной службы КНБ пресекли попытку провоза крупной партии наркотических веществ, сообщает Kazpravda.kz

По информации КНБ РК, в скрытых местах автомобиля обнаружено 36 упаковок с подозрительным веществом, на отдельных из которых имелась маркировка «999». Экспертиза установила, что изъятые вещества общим весом более 30 кг являются наркотиками, из которых: героин – 0,999 кг, опий – 3,620 кг и гашиш – 25,949 кг.

«Задержан иностранный гражданин, проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», – говорится в публикации.

Напомним, в центре Петропавловска сотрудники полиции задержали 18-летнего парня и несовершеннолетнюю девушку из Астаны. При обыске стражи порядка изъяли у них 3 пакета, в которых находились обмотанные изолентой свертки с порошкообразным веществом.