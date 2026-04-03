Сегодня в Казахстане проживают представители более 100 этносов, открыто свыше 1000 этнокультурных объединений и более 4000 общественных структур, включая волонтерские и молодежные организации, институты медиации, научно-экспертное сообщество и представителей медиа, передает корреспондент Kazpravda.kz

Для поддержки этой масштабной работы особое внимание уделяется развитию инфраструктуры. Так, в 2026 году открыт новый Дом дружбы в Кызылорде. В настоящее время в стране действуют 36 Домов дружбы, где созданы условия для полноценной деятельности этнокультурных объединений.

В рамках празднования Дня благодарности по всей республике проведено более 300 мероприятий, в том числе «Эстафета благодарности», торжественные встречи и благотворительные акции. Ключевым событием стал Республиканский форум во Дворце мира и согласия.

Этнокультурные объединения также активно участвуют в реализации общенационального проекта «Таза Қазақстан». На регулярной основе более 300 тысяч их представителей принимают участие в экологических акциях и мероприятиях во всех регионах страны.