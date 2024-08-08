Миллионы потеряла жительница Атбасара, вложив их в Investment Trade Solution

По показаниям потерпевшей, она вложила деньги для приумножения в платформу, где они были заблокированы неизвестными

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Третьего августа в отдел полиции города Атбасар обратилась местная жительница и сообщила о том, что неизвестные, путем обмана, завладели принадлежащими ей деньгами в сумме 6 млн 83 тысячи тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК

По показаниям потерпевшей, она вложила деньги для приумножения в платформу Investment Trade Solution, где они были заблокированы неизвестными.

Начато досудебное расследование. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемых.

Полиция в очередной раз призывает граждан быть бдительными и ни в коем случае не разглашать незнакомым данные об имеющихся сбережениях и не предоставлять им реквизиты банковских карт.