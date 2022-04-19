Свыше 8 млрд тенге выплатили пострадавшему из-за беспорядков бизнесу – МНЭ РК

Вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков на заседании правительства рассказал о мерах поддержки МСБ, пострадавшего в ходе январских событий в стране, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В результате январских событий, по предварительным данным, пострадало 1 630 субъектов малого и среднего предпринимательства, у которых сумма ущерба составила порядка 38,6 млрд тенге. На сегодня выплату получили 1 491 субъект МСБ на общую сумму 8,3 млрд тенге», - сообщил Тимур Жаксылыков.

По его словам, для поддержки субъектов МСБ, пострадавших в результате январских беспорядков, были приняты оперативные меры:

- возмещение имущественного вреда, причиненного субъектам МСП;

- отсрочка платежей по займам физических и юридических лиц;

- приостановлены налоговые и таможенные проверки и другие меры.