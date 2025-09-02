В ходе беседы были обсуждены вопросы реализации совместных проектов в сферах «зеленой» энергетики, машиностроения, а также партнерства в научно-исследовательской деятельности и инновационных технологиях

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Совета директоров Sany Group Co. Ltd. Сян Вэньбо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил стремление Sany Group к расширению присутствия на рынке Казахстана. Компания намерена создать в стране высокотехнологичное производство специализированной техники.

Президент подчеркнул, что сегодняшний запуск завода по производству компонентов для ветрогенераторов в Жамбылской области станет важным шагом на пути дальнейшего углубления сотрудничества.

В свою очередь Сян Вэньбо поделился планами работы китайской корпорации в Казахстане. В частности, Sany Group уже приступила к проработке проекта строительства ветроэлектростанции мощностью до 1 ГВт.