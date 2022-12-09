"Такие ограничения не соответствуют условиям сотрудничества" – Токаев о перемещении товаров в ЕАЭС

По словам президента, следовало бы ликвидировать все случаи ограничения перемещений, квотирования и задержания казахстанских, и не только казахстанских, грузов, проходящих транзитом через общую таможенную территорию.

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Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о перемещении товаров на общей томоженной территории, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Касательно обеспечения свободного транзита товаров по территории государств – членов ЕАЭС. Эффективность нашего интеграционного партнерства напрямую зависит от соблюдения принципа "четырех свобод", – сказал президент.

Глава государства отметил, что одной из них является свобода перемещения товаров.

"Считаю, что следовало бы ликвидировать все случаи ограничения перемещений, квотирования и задержания казахстанских, и не только казахстанских, грузов, проходящих транзитом через нашу общую таможенную территорию. Такие ограничения не соответствуют условиям и духу экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС. Самое главное, они ограничивают реализацию потенциала нашей экономической интеграции. Полагаю, что необходимо ускорить вступление в силу соглашения о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок. Такая мера стала бы хорошим примером положительного влияния цифровизации на интеграционные процессы", – заявил Касым-Жомарт Токаев.