"Талас" и "Эмба" выйдут работать в Персидский залив

Фото: пресс-служба АО НК "КазМунайГаз"

Два буксира ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» - «Талас» и «Эмба» готовы приступить к работе в Персидском заливе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании КазМунайГаз.

По данным пресс-службы, в рамках расширения сотрудничества между АО НК «КазМунайГаз» и Abu Dhabi Ports Group (ОАЭ) дочерние организации двух компаний – «Казмортрансфлот» и OFCO Offshore International заключили трехлетний контракт на аренду казахстанских буксиров.

Отмечается, что данные суда с казахстанскими экипажами совершили продолжительный 52-дневный переход из Каспийского моря через водные пути России, турецкие проливы, Суэцкий канал и Аденский залив, преодолев более 5000 морских миль (около 9500 км), и прибыли в Персидский залив. Буксиры будут задействованы на оффшорных проектах региона Абу-Даби (острова Аль-Галлан и Дас) в Эмиратах. Кроме того, в ближайшее время намечена отправка в Персидский залив третьего буксира - «Иргиз».

По информации КазМунайГаза, передача буксиров в аренду позволяет национальной судоходной компании «Казмортрансфлот» выйти на рынок морских сервисных услуг Персидского залива, повысить доходность и получить новый опыт.