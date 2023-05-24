Таможенные процедуры упростили для добросовестных участников ЕАЭС

Президент, Экономика
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Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: Kazpravda.kz

Текст закона публикуется в печати.

Ратификация соглашения поспособствует развитию транзитного потенциала ЕАЭС и улучшит условия для перевозки товара. Соглашением регулируются правоотношения в сфере уплаты обязательных таможенных и иных платежей при перевозке товаров в рамках Евразийского экономического союза. Документом упрощены отдельные таможенные процедуры для участников внешнеэкономической деятельности. Соглашение окажет положительное влияние на формирование единой системы транзита товаров в рамках ЕАЭС.

 

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