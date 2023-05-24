Таможенные процедуры упростили для добросовестных участников ЕАЭС

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: Kazpravda.kz

Текст закона публикуется в печати.

Ратификация соглашения поспособствует развитию транзитного потенциала ЕАЭС и улучшит условия для перевозки товара. Соглашением регулируются правоотношения в сфере уплаты обязательных таможенных и иных платежей при перевозке товаров в рамках Евразийского экономического союза. Документом упрощены отдельные таможенные процедуры для участников внешнеэкономической деятельности. Соглашение окажет положительное влияние на формирование единой системы транзита товаров в рамках ЕАЭС.