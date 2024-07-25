Танкер с 1,4 млн литров мазута затонул у Филиппин

Местные власти пытаются избавиться от топлива, попавшего в воду

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

С судна удалось спасти 16 из 17 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства Франс Пресс со ссылкой на местные власти, инцидент произошел в четверг, судно перевернулось и затонуло недалеко от Манилы.