«Тайне голосования мешало стремление к хайпу» – независимые наблюдатели рассказали о нарушениях со стороны пользователей соцсетей

Референдум
171
Айман Аманжолова
корреспондент

В Алматы во время прошедшего референдума не было зафиксировано серьезных нарушений, а сама организация голосования стала заметно лучше

Об этом рассказал писатель, экономист и общественный деятель Бекнур Кисиков, который обучал независимых наблюдателей и сам следил за ходом голосования в городе, передает корреспондент Kazpravda.kz

По его словам, в наблюдении за референдумом по всему Казахстану от общественного объединения «Халық үні» приняли участие добровольцы, которые прошли обучение.

«По всему Казахстану в рамках нашей коалиции и инициативы наблюдателей приняли участие около двух тысяч человек. Это молодые люди, которые пришли не за оплатой, а по зову души, потому что им важно было участвовать в этом этапе жизни страны. Мы проводили для них тренинги, объясняли правила наблюдения и юридические нормы. В итоге они показали достаточно высокий уровень подготовки и профессионализма», – сказал Бекнур Кисиков.

Он отметил, что явка в разных регионах страны заметно отличается. В некоторых областях она достигала 87–90%, тогда как в Алматы, по предварительным данным, составила около 33%. Как отметил Бекнур Кисиков, на первый взгляд может показаться, что 33% – это небольшой показатель. Но важно понимать контекст большого города, где люди более мобильны и часто по-другому относятся к политическим процессам. Поэтому этот показатель для Алматы тоже может быть значимым и показательным, пояснил общественный деятель.

По словам Бекнура Кисикова, наблюдатели фиксировали отдельные спорные ситуации. Чаще всего они касались онлайн-трансляций на участках, попыток фотографировать бюллетени и размещать в социальных сетях в день голосования агитацию.

«Сейчас появляются новые тенденции – блогеры и активные пользователи соцсетей иногда пытаются прямо на участке выразить свою позицию. Бывали случаи, когда люди фотографировали бюллетень и выкладывали это в интернет, хотя это запрещено. Также возникали споры по поводу онлайн-трансляций: в законе это прямо не прописано, но есть положения, что такие действия могут мешать тайне голосования. Поэтому некоторые конфликты возникали именно вокруг этих вопросов», – отметил он.

По словам Бекнура Кисикова, серьезных нарушений – например, вбросов бюллетеней – наблюдатели в Алматы не зафиксировали. Он также отметил, что организация выборов со временем становится более профессиональной.

«Если сравнить с предыдущими кампаниями, видно, что уровень организации вырос. На участках все оформлено по стандарту: информационные стенды, контакты, схемы, расположение урн. Даже такие детали, как геометрия и размещение материалов, сделаны достаточно профессионально. В целом голосование прошло спокойно», – добавил Бекнур Кисиков.

 

