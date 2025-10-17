«Таза Қазақстан» – наука и экологическая ответственность
Лый Юйся Фу, старший научный сотрудник АО «Институт географии и водной безопасности»
В Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР, 35-летие которой мы отмечаем 25 октября, был прописан такой важный для всех поколений казахстанцев момент: «В исключительной собственности республики, составляя основу ее суверенитета, находятся земля и ее недра, воды, воздушное пространство, растительный и животный мир, другие природные ресурсы, культурные и исторические ценности народа, весь экономический, научно-технический потенциал – все национальное богатство, имеющееся на ее территории».