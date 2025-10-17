В целях сбережения ценнейшего природного ресурса Казахстан уделяет особое внимание решению вопросов окружающей среды в связи с тем, что он сталкивается с рядом экологических проблем – от загрязнения рек и сокращения ледников до прогрессирующего опустынивания и деградации земель, вызванных как климатическими, так и антропогенными факторами. Страна уже находится в состоянии «переполненного сосуда».

Эта тревожная реальность наш­ла отражение в словах Президента Касым‑Жомарта Токаева, который, выступая перед молодыми учеными, подчеркнул: «Вместе с тем важно формировать в обществе экологическую культуру, продвигать ценности бережного отношения к окружающей среде. Считаю, что в новых реалиях в основе всех образовательных и научных программ должно лежать экологическое мышление. Надо, чтобы неотъемлемой частью общественного сознания стали ответственное отношение к природным ресурсам и забота об окружающей среде».

С первых лет независимости Казахстан последовательно движется по пути устойчивого развития и охраны окружающей среды и за эти годы сформировал полноценную правовую базу в области экологии. На государственном уровне предпринят ряд последовательных шагов, направленных на совершенствование экологичес­кого образования и развитие экологической культуры населения.

Уже в 1990-е годы был принят Закон «Об охране окружающей среды в РК», создано Минис­терство экологии и природных ресурсов, началось внедрение международных стандартов экологического управления. В 1997 году Казахстан присоединился к Рамочной конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, а в последующие годы стал активным участником Парижского климатического соглашения.

В числе ключевых стратегичес­ких документов, определяющих государственную политику в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития, следует отметить Концепцию по переходу РК к зеленой экономике, а также национальный проект «Зеленый Казахстан», которые в совокупности формируют нормативно-правовую и концептуальную основу экологической политики страны, направленную на обеспечение устойчивого природопользования и повышение экологической культуры общества.

Важнейшим документом стал новый Экологический кодекс, вступивший в силу в 2021 году. Он ориентирован на внедрение наилучших доступных технологий, цифровизацию экологичес­кого мониторинга и усиление ответственности загрязнителей.

Помимо этого одним из ключевых направлений стала Концепция развития экологической культуры «Таза Қазақстан» на 2024–2029 годы, ставшая символом нового экологического мышления, образования, просвещения и информационного освещения, объединяющая науку, государство и общество во имя сохранения природного наследия страны.

В апреле 2026 года в Казахстане намечено проведение Регионального экологического⁄климатичес­кого саммита, задуманного как площадка для совместной работы на уровне Центральной Азии по экологическим и климатическим проблемам. Инициаторами саммита являются Президент Казахстана, страны Центральной Азии при участии ООН и других международных партнеров.

Основные направления в целях укрепления регионального сотрудничества в рамках климатической повестки – адаптация к изменениям климата, устойчивое управление природными ресурсами, трансграничные экологичес­кие вызовы. Все эти инициативы направлены на снижение антропогенной нагрузки, рациональное использование природных ресурсов и формирование экологически ответственного сознания граждан. Это подтверждает готовность страны быть частью глобального движения за экологическую устойчивость.

Одной из составных частей глобальной экологической проблемы является опустынивание. Основная причина опустынивания земель сельскохозяйственного наз­начения – увеличение нагрузки на пастбища и неэффективные методы управления земельными ресурсами. Следует обратить внимание на активное развитие подвижных песков, которые заносят орошаемые и богарные земли, населенные пункты, железные и автомобильные дороги и сооружения, причиняют ущерб развитию экономики.

За годы независимости в Казахстане был накоплен значительный научно-практический опыт по решению проблем опустынивания, деградации земель и защиты населенных пунктов от песчаных заносов. АО «Институт географии и водной безопасности» в свое время подготовило Экологический атлас – третий том Национального атласа РК. В нем представлены инвентарные, оценочные и прогнозные карты, отражающие причины, масштабы и последствия экологических нарушений по всей стране. Атлас также содержит рекомендации и научно обоснованные меры, направленные на стабилизацию и улучшение экологической обстановки.

В контексте экологической безопасности особую актуальность для аридной территории приобретает проблема, связанная с опустыниванием. Институтом разработаны страновые, региональные и локальные проекты, связанные с этими процессами, в качестве научно-методической базы и принятия решений по борьбе с опустыниванием.

Институт географии и водной безопасности принимал участие в международном проекте «Оценка и картографирование процессов опустынивания на Каспийском побережье Казахстана». Он стал одним из первых инициатив независимого Казахстана, интегрированных в международные исследования по борьбе с деградацией земель. Его целью было создание пространственной базы данных о состоянии экосистем Прикаспия.

С использованием спутниковых данных и геоинформационных систем были выявлены зоны активного опустынивания, разработаны рекомендации по стабилизации почв и сохранению пастбищ. Проект продемонстрировал, что Казахстан способен решать глобальные экологические задачи на уровне международных стандартов.

В качестве прикладных институтом разработаны и реализованы локальные проекты по защите населенных пунктов Сенек, Уштаган и Тущыкудык Мангистауской области от заноса, успешно внедрены конкретные научно обоснованные меры по закреплению подвижных песков. В настоящее время села полностью и надежно защищены от песчаных наносов густым лесокустарниковым массивом. На основе проектов в Казахстане сформировалось научно-прикладное направление по защите селитебных и инженерных объектов от ветропесчаных заносов.

Экологический эффект от реа­лизации проектов – восстановление естественного растительного покрова песчаных массивов, уменьшение переноса песчаных частиц, дальнейшая охрана местной экосистемы, экологическое воспитание подрастающего поколения и обучение местного населения фитомелиоративным работам. Это не только техничес­кие проекты, но и доказательство того, что Казахстан способен решать сложные экологические задачи, объединяя усилия государства, науки и международных партнеров, и наглядный пример того, как идеи «Таза Қазақстан» воплощаются в конкретных действиях.

Наш институт выполнил фундаментальный проект «Комп­лексное исследование процессов опустынивания Казахстана», где была проведена масштабная научная работа по изучению факторов деградации земель во всех природных зонах страны. По итогам были предложены индикаторы устойчивости экосистем, создана типология антропогенных нагрузок, разработаны карты опустынивания. Результаты легли в основу национальных программ по адаптации к климатическим изменениям и использовались при разработке стратегии «Таза Қазақстан». Таким образом, научные исследования стали частью практической реализации государственной идеологии экологической устойчивости.

В 2024 году институт выполнил локальный проект, направленный на определение риска развития опасных эоловых процессов в населенных пунктах Мангистауской области. Его практические результаты станут важной основой для устойчивого природопользования и экологического планирования в зонах, подверженных опустыниванию. Проект отражает суть идеологии «Таза Қазақстан», заключающейся в озеленении территорий и пред­отвращении деградации окружающей среды, а не в борьбе с ее последствиями.