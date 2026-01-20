«Таза үй – Таза ел»: в столичных дворах внедряют раздельный сбор отходов

Экология
81
Дана Аменова
специальный корреспондент

Казахстанцы могут зарабатывать, не выходя из дома, превращая отходы в доходы. В Астане в рамках реализации концепции развития экологической культуры «Таза Қазақстан» была запущена экологическая инициатива «Таза үй  – Таза ел», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии 

Фото: пресс-служба Минэкологии

В рамках инициативы во дворах и на территориях жилых комплексов столицы установлены специальные контейнеры для раздельного сбора бумажных и пластиковых отходов. Жители жилых комплексов получили возможность сортировать и сдавать картон, бумагу, пластик и бутылки в чистом виде. Все собранные отходы направляются на перерабатывающие заводы, где им будет дана «вторая жизнь».

Проект реализуется в рамках программы EcoQolday. Установка контейнеров стала важным практическим шагом в формировании инфраструктуры раздельного сбора отходов и вовлечении горожан в экологически ответственное поведение.

«Раздельный сбор отходов - это не только вопрос экологии и экономики, но и показатель уровня экологической культуры общества. Инициатива «Таза үй - Таза ел» направлена на то, чтобы каждый житель столицы почувствовал личную ответственность за чистоту своего дома, города и страны в целом, а также смог заработать на этом, а вырученные деньги потратить на нужды дома», – отметил заместитель председателя правления АО «Жасыл даму» Кабдолданов Нуржан.

Цифровая платформа EcoQolday способствует снижению объёмов захоронения отходов, развитию перерабатывающей отрасли и формированию осознанного отношения к потреблению ресурсов.

Для жителей это удобный и понятный инструмент участия в экологической повестке без дополнительных затрат и сложностей.

АО «Жасыл даму» и партнёры проекта планируют поэтапно расширять географию инициативы, вовлекая все больше жителей в систему раздельного сбора отходов и последовательно реализуя миссию по созданию чистой, устойчивой и экологически ответственной среды в Казахстане.

#Астана #мусор #сбор #дворы #Минэкология

Популярное

Все
Какие изменения ждут Атырау?
Олимпиада в прямом эфире
Все дело в пене из полиуретана
Борьба со смогом требует научно обоснованного подхода
Среди лучших педагогов мира
Дебют Чеснокова за «Хартс»
Неожиданный финал «Щелкунчика»
Загадка трех колокольчиков
В Алматы представили фильм «Музей на перекрестке»
Мороженое из верблюжьего молока делают в сельской глубинке
Когда мороз становится угрозой
У Казахстана – четыре квоты
Проявили характер на старте турнира
Сюрприз на церемонии присяги
Открылась именная smart-аудитория
Популярность библиотек растет
Операции при помощи робота
Подарили рыбный день
Новый перечень нуждается в разъяснениях
Непривитые малыши болеют корью
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
День рождения национального театра
Ждем успеха от «Торпедо»
Арктическое вторжение: 40-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Современное оборудование и передовые методы – козыри крупнейшего в республике цинкового производства
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
Двенадцать друзей в одном строю
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Боеготовность армии и ее приоритеты обсудил Президент с министром обороны
В отдаленном ауле – новая школа
Штрафовать за невывезенный снег будут подрядчиков
Актуальные задачи и стратегические ориентиры
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?

Читайте также

Ледобуры, мотопомпы и камыш: как на реке Есіл спасают рыбу …
Экологичная утилизация
Борьба со смогом требует научно обоснованного подхода
Загрязнение воздуха зафиксировано в некоторых городах Казах…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]