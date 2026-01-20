Казахстанцы могут зарабатывать, не выходя из дома, превращая отходы в доходы. В Астане в рамках реализации концепции развития экологической культуры «Таза Қазақстан» была запущена экологическая инициатива «Таза үй – Таза ел», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии

Фото: пресс-служба Минэкологии

В рамках инициативы во дворах и на территориях жилых комплексов столицы установлены специальные контейнеры для раздельного сбора бумажных и пластиковых отходов. Жители жилых комплексов получили возможность сортировать и сдавать картон, бумагу, пластик и бутылки в чистом виде. Все собранные отходы направляются на перерабатывающие заводы, где им будет дана «вторая жизнь».

Проект реализуется в рамках программы EcoQolday. Установка контейнеров стала важным практическим шагом в формировании инфраструктуры раздельного сбора отходов и вовлечении горожан в экологически ответственное поведение.

«Раздельный сбор отходов - это не только вопрос экологии и экономики, но и показатель уровня экологической культуры общества. Инициатива «Таза үй - Таза ел» направлена на то, чтобы каждый житель столицы почувствовал личную ответственность за чистоту своего дома, города и страны в целом, а также смог заработать на этом, а вырученные деньги потратить на нужды дома», – отметил заместитель председателя правления АО «Жасыл даму» Кабдолданов Нуржан.

Цифровая платформа EcoQolday способствует снижению объёмов захоронения отходов, развитию перерабатывающей отрасли и формированию осознанного отношения к потреблению ресурсов.

Для жителей это удобный и понятный инструмент участия в экологической повестке без дополнительных затрат и сложностей.

АО «Жасыл даму» и партнёры проекта планируют поэтапно расширять географию инициативы, вовлекая все больше жителей в систему раздельного сбора отходов и последовательно реализуя миссию по созданию чистой, устойчивой и экологически ответственной среды в Казахстане.