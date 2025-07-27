Театр «Алатау» покоряет Avignon Off во Франции

Культура
103
Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Спектакль Steppes Rhapsody Театра традиционного искусства «Алатау» из Алматы стал одним из главных открытий крупнейшего и главного театрального фестиваля мира – Avignon, который ежегодно проводится во Франции и собирает лучших представителей сценического искусства, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: акимат Алматы

Представление казахского театра проходит при полном зале, публика аплодирует стоя, а интерес зрителей и туристов Европы только растет. К слову, президент фестиваля Арольд Давид в трех фразах описал спектакль следующим образом: неожиданный, глубоко трогающий и распахнутый навстречу миру. Также он отметил, что в процессе отбора и формирования программы ему безумно понравился спектакль Steppes Rhapsody и он лично пригласил труппу театра «Алатау» на фестиваль Avignon OFF. Режиссером представления является Адлет Таменов. 

«Я очень хотел, чтобы французские зрители открыли для себя современное искусство Казахстана и получили представление о разнообразии шоу, которые создает Казахстан. На наш фестиваль ежегодно приезжают более 2000 театральных продюсеров из разных стран мира – они приходят сюда, чтобы отобрать спектакли, включить их в свои программы и в дальнейшем показывать на своих площадках. Фестиваль, по сути, является творческим рынком, местом для встреч и профессионального обмена. Поэтому я надеюсь, что ваш спектакль заинтересует продюсеров, и они захотят пригласить вас вновь для участия в будущих гастролях и фестивалях. Мы действительно действуем в логике культурного обмена и межкультурного диалога, а чтобы диалог состоялся, необходима именно такая живая встреча с публикой», – отметил Арольд Давид. 

По словам президента фестиваля, Avignon OFF 2025 стал рекордным по масштабам: за три недели на 130 площадках ежедневно проходят 1 785 спектаклей, а общее количество проданных билетов достигло 1,6 миллиона. Доход театров от продаж составил около 22 миллионов евро. Основное внимание фестиваля по-прежнему сосредоточено на театральном искусстве, при этом зрителям также представлены танцевальные, цирковые, музыкальные и мультижанровые шоу со всего мира.

Отметим, что изюминкой спектакля Steppes Rhapsody является уникальный этно-фольклорный ансамбль театра, который сопровождает представление от начала и до финальной сцены, играя более чем на 20 национальных инструментах: домбра, жетіген, баян, қыл-кобыз, прима-кобыз, шертер, ударные и духовые.

На домбре играет Арнай Надырханов, вступая в музыкальный диалог с Ильясом Серикбаевым, который не только задает ритм на ударных, но и подключается к күй тартыс – традиционному импровизационному поединку. Турсынай Пазыл на жетігене создаёт лирические переходы и прозрачные гармонии, соединяя древнее звучание с современным восприятием. Жандос Сауыт оживляет сцену богатым звучанием баяна, придавая музыке театральную широту. Нурболат Кыдырбаев на қылқобызе вводит особую, почти медитативную интонацию, создающую ощущение глубины и древнего звучания. Ажар Кадылбекова на прима-кобызе ведет тонкую, почти вокальную линию, передавая настроение каждой сцены. Зарина Исках играет на шертере, связывая звучание ансамбля с корнями кочевой культуры. На сцене звучат кюи легендарных композиторов Курмангазы Сагырбаева, Нургисы Тлендиева, а также народные песни.

Нельзя не отметить выступление вокалиста театра Улжан Аглаковой и Диаса Муратхана. Их участие является ключевым элементом постановки: вокальные эпизоды не выделены отдельно в концертный блок, а органично встроены в драматургическую структуру спектакля, усиливают эмоциональные акценты и поддерживают музыкально-сценическое развитие. Зрители также были в восторге от танцоров Меруерт Кализат и Айгерим Асановой. Хореография в их исполнении органично интегрирована в художественную структуру постановки и играет важную выразительную роль. 

Особый акцент в постановке – на режиссёре спектакля Адлете Таменове, который исполняет уникальный номер с двумя боевыми топорами. Это авторская сценическая техника, не имеющая аналогов в мире. На сцене он танцует, и показывает трюки – быстрые, точные и довольно опасные. Это не просто выступление, а сильное, физически выверенное шоу, от которого невозможно отвести взгляд. 

 «Нам безумно приятно видеть и слышать, как публика аплодирует стоя и после спектакля выражает свой восторг. Артисты на сцене поют казахские песни, играют на наших сакральных национальных инструментах. Я также показываю очень сложные и удивительные трюки двумя топорами – это также один из элементов традиционного казахского пятиоружия. Мы счастливы выступать на сцене Франции, на таком масштабном и главном театральном фестивале. Для нас это большая поддержка», – отметил режиссер спектакля Адлет Таменов.

Спектакль Steppes Rhapsody идёт на сцене Rouge Gorge в течение десяти дней и уже вошёл в число самых заметных постановок фестиваля. Но значимость этого успеха выходит за рамки одного театра. Впервые в истории сразу четыре театральных коллектива из Алматы были приглашены в официальную программу Avignon Off. Это театр традиционного искусства «Алатау», Государственный театр кукол, Артишок и Жолда. Это не просто международное признание – это исторический шаг для казахстанского сценического искусства, которое сегодня уверенно и ярко заявляет о себе на мировой арене.

#Казахстан #Франция #Алматы #театр

Популярное

Все
Сносят ветхие и восстанавливают старые дома
Пять медалей завоевал Казахстан на Международной олимпиаде по физике
Предприниматели в Шымкенте завышали цены на мясо
Камбоджа и Таиланд договорились о прекращении огня
Определены победители международного юношеского турнира по настольному теннису в Алматы
Театр «Алатау» покоряет Avignon Off во Франции
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сильные дожди накроют Казахстан
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Александр Бублик вышел в финал турнира в Швейцарии
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
59 детей потерялись на праздничном концерте в Темиртау
В мире усиливается экстремальная жара – ученые
Токаев выразил соболезнования народу Вьетнама в связи со стихийным бедствием
В Астане стартовало ОПМ «Перевозчик»
Где производят самый вкусный кумыс в Казахстане
Актау – культурная столица тюркского мира
«Барыс» объявил имя нового главного тренера
Трамп обвинил Обаму в фальсификации на президентских выборах 2016 года
Крупнейшее месторождение нефти и газа обнаружили в Польше
Казахстан ратифицировал Договор с Кыргызстаном о союзничестве
Ущерб на 10 млрд тенге: крупную схему контрабанды товаров из Китая раскрыли в Алматы
Министр водных ресурсов вручил ключи от новой спецтехники в Жамбылской области
В Караганде подорожает проезд в автобусе
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Распоряжение Главы государства о назначении
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции

Читайте также

1 500 призовых мест за полгода – достижения студентов РК в …
Айгерим Алтынбек стала финалисткой конкурса CLIP в Италии
Фильм «Дос-Мукасан» представили в Азербайджане
Выставка «Мир Абая и Яссауи» открылась в Семее

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]