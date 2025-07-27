Спектакль Steppes Rhapsody Театра традиционного искусства «Алатау» из Алматы стал одним из главных открытий крупнейшего и главного театрального фестиваля мира – Avignon, который ежегодно проводится во Франции и собирает лучших представителей сценического искусства, сообщает Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматы

Представление казахского театра проходит при полном зале, публика аплодирует стоя, а интерес зрителей и туристов Европы только растет. К слову, президент фестиваля Арольд Давид в трех фразах описал спектакль следующим образом: неожиданный, глубоко трогающий и распахнутый навстречу миру. Также он отметил, что в процессе отбора и формирования программы ему безумно понравился спектакль Steppes Rhapsody и он лично пригласил труппу театра «Алатау» на фестиваль Avignon OFF. Режиссером представления является Адлет Таменов.

«Я очень хотел, чтобы французские зрители открыли для себя современное искусство Казахстана и получили представление о разнообразии шоу, которые создает Казахстан. На наш фестиваль ежегодно приезжают более 2000 театральных продюсеров из разных стран мира – они приходят сюда, чтобы отобрать спектакли, включить их в свои программы и в дальнейшем показывать на своих площадках. Фестиваль, по сути, является творческим рынком, местом для встреч и профессионального обмена. Поэтому я надеюсь, что ваш спектакль заинтересует продюсеров, и они захотят пригласить вас вновь для участия в будущих гастролях и фестивалях. Мы действительно действуем в логике культурного обмена и межкультурного диалога, а чтобы диалог состоялся, необходима именно такая живая встреча с публикой», – отметил Арольд Давид.

По словам президента фестиваля, Avignon OFF 2025 стал рекордным по масштабам: за три недели на 130 площадках ежедневно проходят 1 785 спектаклей, а общее количество проданных билетов достигло 1,6 миллиона. Доход театров от продаж составил около 22 миллионов евро. Основное внимание фестиваля по-прежнему сосредоточено на театральном искусстве, при этом зрителям также представлены танцевальные, цирковые, музыкальные и мультижанровые шоу со всего мира.

Отметим, что изюминкой спектакля Steppes Rhapsody является уникальный этно-фольклорный ансамбль театра, который сопровождает представление от начала и до финальной сцены, играя более чем на 20 национальных инструментах: домбра, жетіген, баян, қыл-кобыз, прима-кобыз, шертер, ударные и духовые.

На домбре играет Арнай Надырханов, вступая в музыкальный диалог с Ильясом Серикбаевым, который не только задает ритм на ударных, но и подключается к күй тартыс – традиционному импровизационному поединку. Турсынай Пазыл на жетігене создаёт лирические переходы и прозрачные гармонии, соединяя древнее звучание с современным восприятием. Жандос Сауыт оживляет сцену богатым звучанием баяна, придавая музыке театральную широту. Нурболат Кыдырбаев на қылқобызе вводит особую, почти медитативную интонацию, создающую ощущение глубины и древнего звучания. Ажар Кадылбекова на прима-кобызе ведет тонкую, почти вокальную линию, передавая настроение каждой сцены. Зарина Исках играет на шертере, связывая звучание ансамбля с корнями кочевой культуры. На сцене звучат кюи легендарных композиторов Курмангазы Сагырбаева, Нургисы Тлендиева, а также народные песни.

Нельзя не отметить выступление вокалиста театра Улжан Аглаковой и Диаса Муратхана. Их участие является ключевым элементом постановки: вокальные эпизоды не выделены отдельно в концертный блок, а органично встроены в драматургическую структуру спектакля, усиливают эмоциональные акценты и поддерживают музыкально-сценическое развитие. Зрители также были в восторге от танцоров Меруерт Кализат и Айгерим Асановой. Хореография в их исполнении органично интегрирована в художественную структуру постановки и играет важную выразительную роль.

Особый акцент в постановке – на режиссёре спектакля Адлете Таменове, который исполняет уникальный номер с двумя боевыми топорами. Это авторская сценическая техника, не имеющая аналогов в мире. На сцене он танцует, и показывает трюки – быстрые, точные и довольно опасные. Это не просто выступление, а сильное, физически выверенное шоу, от которого невозможно отвести взгляд.

«Нам безумно приятно видеть и слышать, как публика аплодирует стоя и после спектакля выражает свой восторг. Артисты на сцене поют казахские песни, играют на наших сакральных национальных инструментах. Я также показываю очень сложные и удивительные трюки двумя топорами – это также один из элементов традиционного казахского пятиоружия. Мы счастливы выступать на сцене Франции, на таком масштабном и главном театральном фестивале. Для нас это большая поддержка», – отметил режиссер спектакля Адлет Таменов.

Спектакль Steppes Rhapsody идёт на сцене Rouge Gorge в течение десяти дней и уже вошёл в число самых заметных постановок фестиваля. Но значимость этого успеха выходит за рамки одного театра. Впервые в истории сразу четыре театральных коллектива из Алматы были приглашены в официальную программу Avignon Off. Это театр традиционного искусства «Алатау», Государственный театр кукол, Артишок и Жолда. Это не просто международное признание – это исторический шаг для казахстанского сценического искусства, которое сегодня уверенно и ярко заявляет о себе на мировой арене.