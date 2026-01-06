Технологии ИИ внедряют в АПК и систему общественной безопасности Акмолинской области

Цифровизация
В рамках исполнения поручений Президента по развитию искусственного интеллекта в Акмолинской области совместно с Министерством сельского хозяйства внедряются технологии AI в сельском хозяйстве и системе общественной безопасности. Об этом на заседании Правительства доложил аким региона Марат Ахметжанов, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: акимат Акмолинской области

В рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта развитие регионального IT-хаба становится ключевым драйвером технологического роста области. В этом году в области откроется центр креативных технологий Tumo Center и три кампуса Tumo Classroom в Акколе, Косшы и Жаксы для практических занятий молодежи. Заключен меморандум об открытии инновационной школы Tumottow на базе Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова.

Для повышения эффективности аграрного сектора в регионе внедряется модель «умного АПК». Искусственный интеллект будет задействован в оценке целевого использования земель, что обеспечит прозрачность получения мер господдержки по принципу «в один клик» и увеличит доходность отрасли.

Другим приоритетным направлением стало укрепление безопасности в населенных пунктах. Совместно с МВД и частными инвесторами в Косшы реализован проект по расширению системы видеонаблюдения. К существующим 500 камерам добавлены 1 000 новых, которые выведены в современный центр оперативного управления. Система не только мониторит правопорядок, но и в автоматическом режиме выявляет коммунальные проблемы, наличие бродячих животных и состояние дорожного полотна.

Через единую инфраструктуру дронов обеспечивается надзор за сельхозугодиями и лесными массивами, что позволяет оперативно фиксировать незаконные свалки и очаги возгораний.

«Утверждена стратегия цифровизации до 2030 года. Ключевым результатом работы стала создание единой экосистемы Digital Aqmola, включая саму платформу, ситуационный центр, единый контакт-центр, сопровождение и поддержку стартапов. Параллельно ведется работа по внедрению искусственного интеллекта во все отрасли экономики. Мы фокусируемся на том, чтобы искусственный интеллект приносил реальную экономическую пользу и обеспечивал комфорт граждан», – отметил Марат Ахметжанов.
 

#цифровизация #Акмолинская область

