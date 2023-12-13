Текущий год для машиностроения выдался весьма продуктивным – Скляр

12 декабря 2023 года под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра прошло очередное заседание Координационного совета Союза машиностроителей Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

На заседании были обсуждены задачи Комплексного плана по развитию машиностроения на 2024-2028 годы, перспективы совершенствования отечественного машиностроения и ряд системных вопросов отрасли.

Открывая заседание совета, Роман Скляр отметил, что текущий год для отрасли машиностроения выдался весьма продуктивным. По поручению президента правительством был разработан и утвержден комплексный план, который позволит модернизировать машиностроительную отрасль на ближайшие 5 лет. Основные мероприятия комплексного плана включают внедрение механизма по приоритетному обеспечению сырьем, увеличению доступности финансирования, совершенствованию налогового законодательства, стимулированию сбыта машиностроительной продукции.

Председатель правления Союза машиностроителей Казахстана Мейрам Пшембаев отчитался о результатах работы по исполнению протокольных поручений, данных на прошлом заседании координационного совета, проинформировал о текущих мероприятиях Союза, где ключевым событием стали разработка и утверждение комплексного плана, также рассказал о предстоящих планах работы.

«Как вы помните, в своем первом послании в 2019 году президент РК Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по поддержке отечественной обрабатывающей промышленности. Взял на личный контроль вопросы машиностроительной отрасли. 29 декабря 2022 года глава государства поручил правительству разработать Комплексный план по развитию машиностроения на 2024-2028 годы. План предусматривает реальную поддержку казахстанских производителей и значительное повышение конкурентоспособности всей отрасли. Такой стратегический документ принят в стране впервые», — сообщил М. Пшембаев.

Комплексный план включает 79 мероприятий по 7 направлениям. Целевыми индикаторами являются: обеспечение роста объема производства в 4,5 раза и доведения в денежном выражении до 11-12 трлн тенге, валовой добавленной стоимости с 1,3 до 5,9 трлн тенге к 2028 году, ИФО не менее 10% в год, объема экспорта – в 3 раза, производительности труда в 1,9 раза, инвестиций в 1,5 раза.

В свою очередь член координационного совета, председатель Сената парламента РК Маулен Ашимбаев отметил важность принятого комплексного плана, подчеркнув, что его реализация способствует развитию всей обрабатывающей промышленности страны. По его словам, в 2023 году в отрасли совместно с правительством проведена большая работа по поддержке отечественных предприятий и повышению внутристрановой ценности.

«Реализация комплексного плана – это новый этап для машиностроительной отрасли страны. Сегодня мы наблюдаем динамичный рост производства. Большую поддержку оказывает правительство. На законодательном уровне также будет оказываться всяческое содействие. Принимаемые меры и совместная работа позволят достичь поставленных главой государства задач, обозначенных в послании от 1 сентября 2023 года», — сказал М. Ашимбаев.

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев отметил, что сегодня машиностроение является не только драйвером модернизации обрабатывающего сектора страны, но и входит в тройку лидеров по инвестиционной привлекательности. По его словам, сегодня планомерно решаются вопросы, сдерживающие развитие отрасли.

Подводя итоги заседания, Роман Скляр отметил уверенную динамику роста машиностроительной отрасли в 2023 году. Так, за 10 месяцев объем производства составил 3,3 трлн тенге. Рост ИФО – 27%. Объем инвестиций – 155 млрд тенге. Объем экспорта за 9 месяцев текущего года составил $2,8 млрд. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 43%.

Председатель координационного совета также обозначил важность предстоящей работы по реализации комплексного плана, призвал все задействованные госорганы ответственно отнестись к исполнению поставленных задач.

«Комплексный план утвержден, предстоит большая совместная работа по его реализации. Мы должны оправдать ожидания главы государства и показать реальный эффект от выполненных задач. Реализация этого стратегически важного документа должна вывести на новый уровень развития не только машиностроительную отрасль, но и обрабатывающую промышленность страны. Правительство для этого приложит все усилия», — резюмировал Роман Скляр.

В заседании приняли участие члены координационного совета: председатель Сената, министр промышленности и строительства, вице-министр национальной экономики, руководители национальных компаний и ведущих отечественных предприятий.