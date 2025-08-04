Телефон в хлебе пытались пронести в колонию Кызылординской области

Закон и Порядок
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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В исправительных колониях Кызылорды за два дня предотвращены две попытки передачи мобильных телефонов осужденным, сообщает Kazpravda.kz

Фото: ДУИС по Кызылординской области

Первый факт зарегистрирован в учреждении №60 департамента уголовно-исполнительной системы по Кызылординской области. Недозволенную вещь в посылке пытался передать знакомый осужденного, приговоренного к восьми годам лишения свободы. При досмотре продуктов сотрудники учреждения обнаружили мобильный телефон, аккуратно спрятанный внутри булки хлеба, и изъяли его.

Как сообщил оперативный сотрудник режимного отдела учреждения Самат Омаров, несмотря на разъяснительную работу с родственниками и постоянные предупреждения, отправители посылок проявляют абсурдную изобретательность и находчивость для попытки проноса запрещенных предметов на территорию исправительных учреждений.

 – Передачи для осужденных проходят тщательную проверку с применением рентген-аппарата, – отметил Самат Омаров. – Однако зная это, некоторые граждане продолжают пытаться передать запрещенные предметы. Незнание закона не освобождает их от ответственности. По данному факту составлен административный протокол по статье 481 Кодекса РК об административных правонарушениях, материалы готовятся для направления в суд.

Второй случай произошел в учреждении №37. Как сообщила специалист службы внутренних коммуникаций ДУИС Данагуль Достанова, во время досмотра посылки заключенному, доставленной знакомым, прибывшим на краткосрочное свидание, сотрудники проявили особую бдительность. Мобильный телефон был обнаружен в одном из брусков хозяйственного мыла.

– Сотовые телефоны относятся к числу предметов, запрещенных к использованию осужденными, - прокомментировала специалист. - В отношении «поставщика» приняты меры, материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

С начала года в учреждениях УИС области зарегистрировано семь попыток проноса запрещенных предметов, в том числе мобильных телефонов. По каждому факту приняты меры в соответствии с законом.

#нарушение #колония #телефон

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