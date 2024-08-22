Тело пропавшего мальчика обнаружили в Костанайской области

В поселке Козыревка района Б.Майлина завершились поиски ребенка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Силами спасателей в районе акватории реки Тобол найдено и извлечено из воды тело 8-летнего мальчика без признаков жизни.

«Поиски велись на протяжении пяти дней. Задействованы спасатели МЧС, полиция, местные исполнительные органы, волонтеры, а также плавательные средства и беспилотный летательный аппарат. За время поисков под водой обследовано около 63 тыс. кв.м. Поверхностно более 80 км», – говорится в сообщении.

В МЧС призвали граждан быть бдительными и напомнили о важности соблюдения правил безопасности вблизи водоемов.