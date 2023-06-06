Тело пропавшей без вести школьницы обнаружили в русле реки

Фото МВД РК

В Панфиловском районе области Жетысу обнаружили тело девочки-подростка, числившейся последние два дня пропавшей без вести, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Тело несовершеннолетней обнаружили в 2-3 км от села Аулиеагаш в русле реки Буракожыр без внешних признаков насильственной смерти.

Полицейские с назначением необходимых экспертиз тщательно проверяют все обстоятельства смерти подростка.

На поиск школьницы был поднят личный состав Панфиловской районной полиции. К розыскным мероприятиям также подключили сотрудников из областного департамента, военнослужащих, местных жителей, работников акимата, школьных преподавателей и волонтеров (более 200 человек).

Ориентировку на разыскиваемую девочку направили в ближайшие полицейские подразделения, разместили в СМИ и соцсетях.

Ранее сообщалось, что 4 июня несовершеннолетняя ушла в неизвестном направлении из дома в селе Аулиеагаш Панфиловского района и до сих пор не вернулась.