Тенге как один из символов нашей независимости
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В мире насчитывается около двух сотен разных стран, и почти у каждой из них имеется собственная валюта. Поэтому людям приходится постоянно совершать обменные операции по валютам, следить за их курсом и общим их состоянием. Но почему бы представителям всех стран не объединиться и не создать одну единую валюту для всего мира? Тогда бы не пришлось настолько тщательно следить за новостями, да и цены на все товары и услуги стали бы одинаковыми, стабильными...