Тенге как один из символов нашей независимости

К сожалению, все устроено гораздо сложнее, чем мы думаем. Так зачем же странам необходима своя валюта?

А все дело в разных экономи­ческих условиях, которые требуют разной денежно-кредитной политики (ДКП) – комплекса мер, направленных на регулирование стоимости денег в экономике для обеспечения стабильности цен. В перспективе достижение стабильного уровня инфляции является основополагающим фактором сохранности покупательной способности валюты и как итог – благосостояния населения.

Например, если в стране цик­лический спад, то Центральный банк должен «напечатать денег», чтобы поддержать спрос на товары и услуги. Если подъем, то изъять лишние деньги из оборота, так как экономика и сама справляется. Эти спады и подъемы в экономиках стран протекают в разное время и по-разному, словом, несинхрони­зированно.

Яркий пример – долговой кризис в Греции. Когда в сильных экономиках Еврозоны начался подъем, Греция все еще пребывала в стагнации, и, соответственно, ей требовалась «мягкая» денежно-кредитная политика. В итоге кризис затянулся, Евросоюз экстренно принимал меры, выделял колоссальные миллиарды для помощи. К слову, не все страны Евросоюза перешли на евро. Например, Чехия продолжает использовать свою крону.

В Казахстане ДКП ведется в режиме инфляционного таргетирования при плавающем обменном курсе тенге, конечной целью которого является ценовая стабильность.

Теперь по порядку: таргетирование, проще говоря, означает, что Нацбанк ставит перед собой цель – сдерживание инфляции в районе 5%. При этом плавающий курс тенге по отношению к другим валютам позволяет гибче реагировать на внешние шоки и в короткие сроки достигать равновесия, что наилучшим образом способствует стабильному развитию всех секторов экономики и сегментов финансового рынка. Ведь нестабильная и высокая инфляция приводит к обесцениванию сбережений, падению стимулов к инвестированию, бегству капитала в иностранные активы, делает невозможным долгосрочное планирование и замедляет темпы экономического роста.

Стабильность цен, напротив, позволяет поддерживать благосостоя­ние граждан, снижать неопределенность и повышает уверенность субъектов экономики в будущем, предоставляет возможность домохозяйствам и предприятиям принимать решения о сбережении и инвестировании, создавая условия для устойчивости экономики.

Для этого Нацбанк контролирует базовую ставку, эмиссию денег и так далее. И все это было бы невозможно, если бы у Казахстана не было собственной валюты – тенге. Именно собственная валюта позволяет контролировать экономику страны. При единой валюте есть риск, что другая страна, более сильная, сможет иметь преимущество и диктовать свои условия.