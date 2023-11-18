Тенге окреп к доллару

При этом нацвалюта ослабла к евро и упала к рублю до июньских значений, передает Kazpravda.kz
Официальные курсы, установленные Нацбанком на выходные, таковы:
доллар – 462,79 тенге, минус сразу 5,11 тенге к прошлой неделе.
евро – 502,79 тенге, что на 3,31 тенге больше, чем в предыдущие выходные
рубль – 5,2 тенге, плюс 0,12 тенге и максимум с 30 июня (примерно тогда начиналось недавнее резкое ослабление российской валюты).
"Почему курсы пошли в разные стороны? Дело в неудачной для доллара неделе. На днях вышли свежие данные по инфляции в США, которая оказалась лучше ожиданий, и рынок настроился на постепенный отказ ФРС от жесткой денежно-кредитной политики. Такие перспективы заставляют инвесторов перекладываться в другие активы", – сообщает DataHub.