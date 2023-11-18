Тенге окреп к доллару

При этом нацвалюта ослабла к евро и упала к рублю до июньских значений, передает Kazpravda.kz

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Официальные курсы, установленные Нацбанком на выходные, таковы:

доллар – 462,79 тенге, минус сразу 5,11 тенге к прошлой неделе.

евро – 502,79 тенге, что на 3,31 тенге больше, чем в предыдущие выходные

рубль – 5,2 тенге, плюс 0,12 тенге и максимум с 30 июня (примерно тогда начиналось недавнее резкое ослабление российской валюты).

"Почему курсы пошли в разные стороны? Дело в неудачной для доллара неделе. На днях вышли свежие данные по инфляции в США, которая оказалась лучше ожиданий, и рынок настроился на постепенный отказ ФРС от жесткой денежно-кредитной политики. Такие перспективы заставляют инвесторов перекладываться в другие активы", – сообщает DataHub.