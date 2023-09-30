Тенге завершает неделю укреплением

Разъяснения Нацбанка и обещания пойти, если понадобится, на валютные интервенции, судя по всему, положительно сказались на нацвалюте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DataHub .

Фото: Kazpravda.kz

Официальный курс на выходные по сравнению с прошлой неделей подрос:

Курс доллара установлен на уровне 474,47 тенге, минус 0,2% за неделю;

Курс евро – 503,51 тенге, минус 0,4% за неделю;

Курс рубля – 4,88 тенге. Тут снижение более значительное – 1,4%.

«В целом же прошедшая неделя для тенге была непростой. Так, 28 сентября нацвалюта падала к доллару до минимума с июля 22-го, к евро – до минимума с апреля 22-го», – отмечается в публикации.