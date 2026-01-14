Теннисист Александр Шевченко вышел в 1/4 финала турнира в Австралии

Казахстанец обыграл 55-ю ракетку мира с общим счётом 6:3, 7:6.

Фото: НОК РК

Представитель команды Казахстана по теннису Александр Шевченко поборется за выход в полуфинал турнира серии ATP 250 в Аделаиде (Австралия),  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В 1/8 финала одиночного разряда казахстанец сыграл против Мартен Фучович (Венгрия).

За выход в полуфинал Шевченко сразится с Уго Умбером (Франция), который находится на 36-м месте в мировом рейтинге.

