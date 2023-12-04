Теоретические шансы

Спорт
196
Аскар Бейсенбаев

Столичная «Астана» на своей арене уступила хорватскому «Динамо» в рамках группового этапа Лиги конференций УЕФА.

фото ФК "Астана"

От этой игры многое зависело именно для казахстанского клуба: в случае победы (и даже ничьей) мы имели реальный шанс пройти в следующую стадию.

Встреча пятого тура прошла на столичном стадионе «Астана-Арена», который теперь закрывается на длительную реконструкцию. Уже по первым минутам можно было видеть старание игроков нашей команды, которые горели большим желанием победить, а потому очень часто шли в атаку.

На 12-й минуте шестикратный чемпион Казахстана даже заработал пенальти на нарушении против игрока нашей сборной Эльхана Астанова, а пробивать 11-метровый отправился нападающий сборной Гамбии Дембо Дарбо. В этот момент вспомнились все неудачи этого легионера в еврокубках нынешнего сезона... И он «не подвел» – пробил прямо во вратаря соперника и тем самым еще больше подмочил свою репутацию в клубе, вызвал очередной поток возмущения у казахстанских болельщиков.

Как говорится, не забиваешь ты – забивают тебе. Хорваты, выдержав все натиски нашей команды, забили два безответных гола. На 48-й минуте отличился нападающий юношеской сборной Хорватии Габриел Видович, а на 79-й – японский легионер Такуро Канэко. При этом «Астана» еще и доигрывала поединок в меньшинстве из-за удаления нашего сербского полузащитника Душана Йованчича на 73-й минуте.

После этой встречи «Динамо» с последнего поднялось на второе место в турнирной таб­лице, а «Астана» сделала кульбит в обратном направлении. Но у казахстанской дружины все еще есть теоритический шанс пройти в следующий этап. Так, если в ночь с 14 на 15 декабря «Балкани» обыграет на выезде «Динамо», а «Астана» в гостях победит «Викторию», то наша команда будет находится выше косовской благодаря итогам личных встреч между собой. Надежда невелика, но все мы, конечно же, мечтаем о маленьком чуде.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ УЕФА.

 ГРУППА C

М Команда И В Н П Г О
1 «Виктория» 5 5 0 0 6-1 15
2 «Динамо» 5 2 0 3 7-5 6
3 «Балкани» 5 1 1 3 3-4 4
4 «Астана» 5 1 1 3 4-10 4

 

#Спорт #футбол #УЕФА #Динамо

Популярное

Все
Неожиданная победа
Обидно, досадно...
Теоретические шансы
Застройка нелегальная
То ли блогер, то ли жулье
Песни – на устах, имя – в сердцах
Хранители истории
Чем пахнет?
Преемственность поколений
«С «лейкой» и с блокнотом, а то и с пулеметом…»
Путем прогресса
Культурные связи крепнут
Михаил Дауенов – Человек с большой буквы
Ушедшие в бессмертие
Дорога особой опасности
Цены на контроле
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Из ничего и будет ничего
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Журналисты в законе
Чтобы завтра не стало поздно и совестно
Не дожил до скачек: породистого скакуна пустили на "согым" воры в Карагандинской области
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
За отказ от прививок предложили ввести уголовную ответственность
Вступивший в ЧВК "Вагнер" казахстанец получил 6,8 года колонии
Статистику по заболеваемости ОРВИ и гриппом представил Минздрав
В режиме ожидания
Вокалистка из Казахстана победила на международном фестивале
Рельсы, рельсы. Шпалы, шпалы…
"Не понимают!": полиция встревожена итогами опросов студентов о наркотиках
Работники АПК просят ускорить процедуры субсидирования
Бывший налоговик возрождает обанкротившееся хозяйство в сельской глубинке
Вовремя остановить тирана
Как с 2024 года платить налоги сдающим квартиры в аренду
Уроки воспитания для дебоширов
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане

Читайте также

Обидно, досадно...
Неожиданная победа
Фигурист Рахат Бралин завоевал "бронзу" в Стамбуле
Двое казахстанцев сыграют в основной сетке юниорского Aus O…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]