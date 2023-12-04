Теоретические шансы

От этой игры многое зависело именно для казахстанского клуба: в случае победы (и даже ничьей) мы имели реальный шанс пройти в следующую стадию.

Встреча пятого тура прошла на столичном стадионе «Астана-Арена», который теперь закрывается на длительную реконструкцию. Уже по первым минутам можно было видеть старание игроков нашей команды, которые горели большим желанием победить, а потому очень часто шли в атаку.

На 12-й минуте шестикратный чемпион Казахстана даже заработал пенальти на нарушении против игрока нашей сборной Эльхана Астанова, а пробивать 11-метровый отправился нападающий сборной Гамбии Дембо Дарбо. В этот момент вспомнились все неудачи этого легионера в еврокубках нынешнего сезона... И он «не подвел» – пробил прямо во вратаря соперника и тем самым еще больше подмочил свою репутацию в клубе, вызвал очередной поток возмущения у казахстанских болельщиков.

Как говорится, не забиваешь ты – забивают тебе. Хорваты, выдержав все натиски нашей команды, забили два безответных гола. На 48-й минуте отличился нападающий юношеской сборной Хорватии Габриел Видович, а на 79-й – японский легионер Такуро Канэко. При этом «Астана» еще и доигрывала поединок в меньшинстве из-за удаления нашего сербского полузащитника Душана Йованчича на 73-й минуте.

После этой встречи «Динамо» с последнего поднялось на второе место в турнирной таб­лице, а «Астана» сделала кульбит в обратном направлении. Но у казахстанской дружины все еще есть теоритический шанс пройти в следующий этап. Так, если в ночь с 14 на 15 декабря «Балкани» обыграет на выезде «Динамо», а «Астана» в гостях победит «Викторию», то наша команда будет находится выше косовской благодаря итогам личных встреч между собой. Надежда невелика, но все мы, конечно же, мечтаем о маленьком чуде.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ УЕФА.

ГРУППА C