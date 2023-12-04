Теоретические шансы Спорт 4 декабря 2023 г. 1:00 196 Аскар Бейсенбаев Столичная «Астана» на своей арене уступила хорватскому «Динамо» в рамках группового этапа Лиги конференций УЕФА. фото ФК "Астана" От этой игры многое зависело именно для казахстанского клуба: в случае победы (и даже ничьей) мы имели реальный шанс пройти в следующую стадию. Встреча пятого тура прошла на столичном стадионе «Астана-Арена», который теперь закрывается на длительную реконструкцию. Уже по первым минутам можно было видеть старание игроков нашей команды, которые горели большим желанием победить, а потому очень часто шли в атаку. На 12-й минуте шестикратный чемпион Казахстана даже заработал пенальти на нарушении против игрока нашей сборной Эльхана Астанова, а пробивать 11-метровый отправился нападающий сборной Гамбии Дембо Дарбо. В этот момент вспомнились все неудачи этого легионера в еврокубках нынешнего сезона... И он «не подвел» – пробил прямо во вратаря соперника и тем самым еще больше подмочил свою репутацию в клубе, вызвал очередной поток возмущения у казахстанских болельщиков. Как говорится, не забиваешь ты – забивают тебе. Хорваты, выдержав все натиски нашей команды, забили два безответных гола. На 48-й минуте отличился нападающий юношеской сборной Хорватии Габриел Видович, а на 79-й – японский легионер Такуро Канэко. При этом «Астана» еще и доигрывала поединок в меньшинстве из-за удаления нашего сербского полузащитника Душана Йованчича на 73-й минуте. После этой встречи «Динамо» с последнего поднялось на второе место в турнирной таблице, а «Астана» сделала кульбит в обратном направлении. Но у казахстанской дружины все еще есть теоритический шанс пройти в следующий этап. Так, если в ночь с 14 на 15 декабря «Балкани» обыграет на выезде «Динамо», а «Астана» в гостях победит «Викторию», то наша команда будет находится выше косовской благодаря итогам личных встреч между собой. Надежда невелика, но все мы, конечно же, мечтаем о маленьком чуде. ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ УЕФА. ГРУППА C М Команда И В Н П Г О 1 «Виктория» 5 5 0 0 6-1 15 2 «Динамо» 5 2 0 3 7-5 6 3 «Балкани» 5 1 1 3 3-4 4 4 «Астана» 5 1 1 3 4-10 4 #Спорт #футбол #УЕФА #Динамо