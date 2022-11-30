​​​​​​​Тепла нет, но вы держитесь

Слезные фото и жалобы – так стал выглядеть популярный риддерский паблик с первых чисел ноября после аварии на городской ТЭЦ. С 28 ноября ленту еще дополнили кадры с градусниками, показывающими уличную температуру минус 42, и виды квартир с промерзшими заледенелыми окнами и дверями. «У нас плюс 12 градусов, 4-й микрорайон, дом 6», «4-й микрорайон, 14-й дом, промерзла вся квартира, батареи холодные, дома маленький ребенок, обогреватель вообще не выключаем, без него полчаса – и дома дубак», «обе­щали наладить, но горячих батарей так и нет»…

В субботу, 26 ноября, аким Риддера Дмитрий Горьковой записал видео с очередным обращением к населению. Съемку провели на улице. Переминаясь на скрипучем снегу, глава города призвал население набраться терпения и отнестись с пониманием.

– Работают один котел высокого давления и два котла среднего давления, – рассказал аким. – В связи с понижением температуры проводятся регулировочные работы на третьем котле среднего давления. Нештатных ситуаций на ТЭЦ нет. Завершены пусконаладочные работы, 27 ноября будет пробный запуск четвертого котла высокого давления.

Температура, как и говорил руководитель, понизилась, пришли трескучие морозы. Но вот с наладкой и пуском оборудования что-то явно пошло не так. Обе­щанного тепла жители Риддера пока не дождались.

«Казахстанская правда» рассказывала о требовании риддерцев вернуть тепло­электроцентраль в коммунальную собственность («Горячие страсти вокруг ледяных батарей», 14 ноября 2022 года). Напомним: в результате аварии на теплостанции в городе был веден режим ЧС местного масштаба. Для помощи в город горняков прибыли бригады специалистов со всех крупных предприятий области – 130 человек. Горожане составили петицию на имя Президента Касым-Жомарта Токаева с просьбой вернуть теплоснабжающее предприятие в коммунальную собственность.

На днях аким области Даниал Ахметов оценил состояние ТЭЦ как ужасающее. Дважды была затоплена багерная насосная станция, не работали насосы, в аварийном состоянии находились мазутное хозяйство и тракт подачи угля, убитым было вспомогательное ремонт­ное оборудование. По перимет­ру здания, где расположены котлы, были полностью разбиты оконные проемы. С 6 ноября ремонтным бригадам пришлось девять раз останавливать даже те два-три агрегата, благодаря которым город не разморозили. Вместо 75 работников, положенных по штатному расписанию, на предприятии работали 29 человек…

Нормальное отопление риддерцам пообещали только с 5 декабря, когда ремонтники смогут завершить работы еще на двух котлах высокого давления. До тех пор режим ЧС (читай: холод в домах) будет сохраняться. К слову, износ теплосетей в городе горняков – больше 80%. Горожане наде­ются, что все, кто прямо или косвенно оказался причас­тен к этому коммунальному апокалипсису, будут наказаны по всей строгости закона.

Между тем в тридцатиградус­ные морозы на холод в квартирах стали массово жаловаться и устькаменогорцы. Городская ТЭЦ, отапливающая все центральные районы на правом берегу Иртыша, «засбоила» при первой же волне сильных морозов. Некорректно сработали датчики, отключился котел № 15. Во вторник, 29 ноября, на теплоцентрали заверили: в работе находятся семь котлоагрегатов и шесть турбогенераторов, вся мощность направлена на повышение температурного режима. Но, судя по валу сообщений в соцсетях, температура радиаторов отоп­ления во многих микрорайонах всего плюс 35 вместо ожидаемых 70–80, температура в комнатах – плюс 13–15. «Если аварии нет, почему нет тепла? За что мы вам платим деньги?» – этот вопрос задают горожане руководству теплопредприятия.

Острый дефицит тепло­энергии также ощущают в новых жилых районах на левом берегу Иртыша. Как признались в городском акимате, в новых микрорайонах не хватает 218 гигакалорий в час. Есть планы, как устранить дефицит. Будет установлено по дополнительному котлу как на правобережной ТЭЦ, так и в левобережной котельной. Сроки – до 2025 года. Хотя люди мерзнут прямо сейчас. Все, как в известном меме: тепла нет, но вы держитесь.

Усть-каменогорская ТЭЦ, как и все остальные тепло­электроцентрали Восточного Казахстана, находится в частной собственности. Много лет на предприятии хозяйничала американская компания AES, с 2017 года владельцем стало ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

Климат в регионе резко континентальный. Несмотря на глобальное потепление, прак­тически каждый год здесь держатся тридцати-сорокаградусные морозы. Например, 27 ноября 1987 года температура в Усть-Каменогорске опус­калась до минус 53.