Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
Тепловоз разрезал пополам женщину в Риддере

Жительницу Риддера буквально разрезал пополам тепловоз. Женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте и попала под состав, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

"Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования Линейного отдела полиции на станции Оскемен-1 по части 2 статьи 344 Уголовного кодекса РК", - проинформировали в департаменте полиции на транспорте Восточно-Казахстанской области.

Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, добавили в пресс-службе.

Был ли это несчастный случай или суицид, предстоит выяснить следствию.

Возбуждено уголовное дело. 


Источник: https://astanatv.kz/ru/news/69697/
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