Точный прицел с Laporte

Спорт
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Любовь Доброта, Шымкент

Национальная сборная Казахстана по стендовой стрельбе будет тренироваться на современном оборудовании, позволяющем отточить навыки и мастерство стрелков.

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В стрелковом комплексе Shymkent Shooting Plaza, являющемся тренировочной базой Казахстанской федерации спортивной стрельбы, готовятся к установке новейшей серии метательных машинок. Их решено закупить у известной компании Laporte – официального представителя Олимпийских игр 2024 года.

Руководство Казахстанской федерации спортивной стрельбы на лицензионном чемпионате мира в азербайджанском Баку провело переговоры с президентом компании метательных машинок Laporte для стендовой стрельбы. По итогам встречи достигнута договоренность о поставке в Казахстан специальной серии машинок Gravity и Olympic Edition с регулируемой скоростью и углом заброса мишеней-тарелочек в течение определенной серии.

С укреплением материально-технической базы для тренировок спортсменов по стендовой стрельбе федерация связывает надежды на улучшение результатов на соревнованиях мирового уровня, включая XXXIII летние Олимпийские игры, которые пройдут в Париже (Франция) в 2024 году.

– Метательные машинки Laporte благодаря последним инновациям в линейке LAPORTE® PRO, 185 PC 6C PRO еще больше повышают точность прицела и сказываются на результате спорт­сменов, – говорит пресс-секретарь Казахстанской федерации спортивной стрельбы Малика Джалилова. – Это настоящий технологический прорыв. Новая регулируемая база сочетает четыре машины в одной, позволяя использовать множество положений для стрельбы с боковой регулировкой амплитуды вправо-влево и по вертикали. Пусковая установка оснащена интегрированной в корпус электромеханической пластиной с питанием от сети 12В и может выпустить более пяти тысяч мишеней с помощью одной батареи. Мы признательны фонду поддерж­ки Sport Qory, являющемуся нашим генеральным партнером по приобретению оборудования.

В федерации культивируются два олимпийских вида спорта: пулевая и стендовая стрельба. Спортсмены-стрелки показывают отличные результаты на соревнованиях, завоевав в общей сложности более 10 000 медалей.

Минувший год тоже оказался не исключением. Казахстанские стрелки завоевали 189 медалей на международной арене и три олимпийские квоты. Успешные выступления на чемпионатах мира пополнили копилку федерации еще шестью медалями. Наша сборная на XIX летних Азиатских играх в Китае завоевала третье место в общекомандном зачете – стрелки одними из первых принесли в копилку страны три золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей. Кроме того, на финале Кубка мира по стендовой стрельбе в Катаре сенсационное, первое историчес­кое «золото» за годы независимос­ти Казахстана принесла Асем Орынбай. Также на кубках мира достоянием наших спортсменов стало завоевание 18 медалей, на первенстве Азии – 33 медалей, на международных соревнованиях – еще 121 награды.

Впервые в истории сборная команда Казахстана по пулевой и стендовой стрельбе в общекомандном зачете выиграла мировое первенство в рейтинговых кубках мира в Индонезии по пулевой стрельбе и в Казахстане по стендовой стрельбе. Отметим, что розыгрыш этапа Кубка мира в нашей стране посетили почетные деятели спорта мирового уровня: президент Международной федерации спортивной стрельбы, президент Европейской федерации спортивной стрельбы, а также президент Федерации стрелкового спорта арабских стран и Кувейта.

За вклад в развитие отечественного стрелкового спорта казахстанские стрелки Асем Орынбай и Эдуард Ещенко получили двухкомнатные квартиры от акимата Алматинской области.

В федерации уверены, что укреп­ление тренировочной базы позволит поднять стрелковые виды спорта на новый уровень и вовлечь в занятия этим видом спорта молодое пополнение. Приобретение метательных машинок Laporte позволит стрелковым комплексам Алматы и Шымкента выйти на новый уровень международного стандарта, а также существенно сэкономит средства по проведению учебно-тренировочных сборов за границей.

#Спорт #стрельба #оборудование #метательные машинки #Laporte

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