Токаев дал поручения ректору КазНУ имени аль-Фараби

Фото: пресс-служба президента РК

На встрече Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с деятельностью университета в части подготовки специалистов и научно-исследовательской работы. Кроме того, ректор представил главе государства стратегический план развития КазНУ, который в следующем году отметит свое 90-летие.

Как сообщил Жансеит Туймебаев, на данный момент вуз реализует 400 научных проектов, общая стоимость которых составляет 8,1 млрд тенге.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован, что 12 октября на базе КазНУ начал свою работу филиал китайского Северо-Западного политехнического университета. Соглашение об открытии данного филиала было подписано в ходе официального визита президента Казахстана в КНР в мае текущего года.

Главе государства было доложено о реализации с 2024 по 2026 год второго этапа строительства городка КазНУ. Планируется построить 8 учебных корпусов, технопарк и 12 общежитий. В ближайшее время начнется возведение трех общежитий на 3180 мест.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по улучшению качества образования, повышению вклада науки в развитие страны и модернизации университетского городка.