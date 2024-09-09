Токаев и Алиев поговорили по телефону

Фото: пресс-служба президента РК

Акорда сообщила о телефонном разговоре между президентами Казахстана и Азербайджана, передает Kazpravda.kz

В ходе телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Ильхама Алиева за направление на V Всемирные игры кочевников представительной спортивной делегации.

Глава государства отметил высокую динамику двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в духе стратегического партнерства.

Президент подчеркнул важность проведения Дней культуры Азербайджана в Казахстане в конце сентября для дальнейшего сближения народов двух стран.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поздравил своего коллегу с успешным проведением парламентских выборов, за которыми наблюдали и представители Казахстана.

Глава государства подтвердил готовность казахстанской стороны и далее предоставлять Алматинскую площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией по заключению мирного договора.

В свою очередь Ильхам Алиев заявил о намерении Баку и впредь прилагать усилия во имя дальнейшего укрепления сотрудничества с Астаной по всему спектру двусторонних отношений.