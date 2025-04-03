Токаев и Мирзиёев подтвердили готовность к расширению взаимовыгодного партнерства

Президент
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Дана Аменова
корреспондент

Глава государства провел встречу с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев отметил исключительное значение предстоящего саммита «Центральная Азия – Европейский Союз». Президент Казахстана выразил уверенность в том, что это мероприятие будет способствовать развитию диалога региона с ЕС.
Главы государств подчеркнули продуктивность недавней неформальной встречи в Алматы.

Также они обозначили высокую динамику развития сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном и подтвердили готовность к расширению взаимовыгодного партнерства.

#Токаев #Узбекистан #Акорда #партнерство #Мирзиёев

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