Токаев и Шариф подписали Совместную декларацию

34
Айман Аманжолова
корреспондент

Президент Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Шахбаз Шариф подписали Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Пакистан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В присутствии Главы государства и Премьер-министра Пакистана также были подписаны:

1. Меморандум о сотрудничестве в сфере горнодобывающей промышленности и геологических наук;

2. Меморандум о взаимопонимании по совместному развертыванию миротворческого(их) подразделения(й) в миссиях ООН;

3. Договор об экстрадиции;

4. Меморандум о сотрудничестве между Министерством транспорта Республики Казахстан и Федеральным министерством морских дел Исламской Республики Пакистан;

5. Соглашение о транзитной торговле между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством торговли Исламской Республики Пакистан;

6. Соглашение о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных вопросах;

7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан и Федеральным министерством железных дорог Исламской Республики Пакистан;

8. Соглашение о сотрудничестве в области карантина и защиты растений;

9. Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии;

10. Меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и цифровизации;

11. Меморандум о взаимопонимании в области здравоохранения;

12. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан и Associated Press of Pakistan (APP);

13. Меморандум о взаимопонимании в области изменения климата и охраны окружающей среды;

14. Меморандум о взаимопонимании между Казахским национальным университетом имени аль-Фараби и Министерством образования и профессиональной подготовки Исламской Республики Пакистан;

15. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Государственным банком Исламской Республики Пакистан;

16. План мероприятий по сотрудничеству в области культурно-гуманитарного взаимодействия на 2026-2027 годы;

17. Меморандум о взаимопонимании в сфере цифровых активов между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Агентством по регулированию виртуальных активов Исламской Республики Пакистан;

18. Меморандум о сотрудничестве в области обмена информацией и профессионального развития между Министерством транспорта Республики Казахстан и портом Карачи;

19. Меморандум о взаимопонимании в области логистики  между АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» и National Logistics Corporation.

В ходе церемонии было объявлено о подписании в рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Пакистан еще 18 документов.

#Казахстан #Токаев #Пакистан #Шариф

