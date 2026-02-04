Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Шахбаз Шариф провели переговоры в узком составе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Собеседники отметили динамичное развитие многопланового сотрудничества Казахстана и Пакистана в последние годы, а также рассмотрели перспективы укрепления политического, торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Особое внимание в ходе встречи было уделено наращиванию сотрудничества в сферах торговли, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, цифровизации, космоса и финансов.

Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.