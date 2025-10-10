На заседании Совета глав государств СНГ в Таджикистане, Касым-Жомарт Токаев заявил, что подготовка инициированной Казахстаном Концепции сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств СНГ, близка к завершению, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства подчеркнул, что продуктивное торгово-экономическое сотрудничество возможно только при наличии активно функционирующих транспортных коридоров. Наш обширный регион традиционно выступает связующим звеном между Европой и Азией, играя особую роль в глобальной транспортно-логистической системе.

«Коридор «Север – Юг» открывает для государств СНГ прямой доступ к рынкам стран Персидского залива и Южной Азии. В то же время «Восток – Запад» и Транскаспийский маршруты в увязке с китайским мегапроектом «Пояс и путь» превращают СНГ в уникальный сухопутный мост Евразии. Усилить транзитные возможности нашего региона призвана запущенная недавно железнодорожная линия на территории Казахстана «Достык – Мойынты», давшая старт формированию Трансказахстанского железнодорожного коридора. Но для полного раскрытия транспортного потенциала всех наших государств перед нами стоит задача создания современной инфраструктуры». – подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть возможность подготовки Единой цифровой транспортно-логистической карты Содружества. Она позволит объединить национальные инфраструктурные планы и создать целостное пространство транспортной взаимосвязанности, что обеспечит условия для привлечения большого объема инвестиций. Близка к завершению подготовка инициированной Казахстаном Концепции сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств СНГ.