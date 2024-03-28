Президент: Через Казахстан осуществляется 80% всех сухопутных перевозок между Китаем и Европой

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По словам Касым-Жомарта Токаева, сегодня казахско-китайские отношения представляют собой модель эффективного партнерства, в рамках которого наша страна стала основным торгово-экономическим партнером Китая в Центральной Азии.

«На долю Казахстана приходится половина китайской торговли и инвестиций в регионе. В прошлом году товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг исторического рекорда – 41 миллиарда долларов США. В 2023 году объем грузоперевозок между нашими странами увеличился на 22%, составив почти 30 миллионов тонн. Грандиозный мегапроект «Один пояс, один путь» был впервые представлен во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан более десяти лет назад. Этот проект служит ключевым мостом между Востоком и Западом, а через Казахстан осуществляется 80% всех сухопутных перевозок между Китаем и Европой. Это важнейшее преимущество, которое мы должны использовать в полной мере. Наши собственные инвестиции стратегически связаны с инициативой «Один пояс, один путь» и направлены на создание современной мультимодальной, экологически безопасной и устойчивой инфраструктуры», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Особое внимание в речи было уделено новому экономическому курсу нашей страны.

«В прошлом году экономический рост нашей страны составил 5,1%, что почти в два раза превышает прогнозируемые темпы роста мировой экономики. В среднесрочной перспективе мы намерены поддерживать рост на уровне не менее 6% и удвоить объем нашей экономики к 2029 году. Чтобы достичь этой цели, я провозгласил новый экономический курс. Эта инициатива направлена на осуществление структурных реформ с целью построения более сильной и динамичной страны. Политика открытых дверей, огромные ресурсы и либеральные рыночные реформы в Казахстане привлекли многие зарубежные компании, в том числе китайские. В связи с этим мы приглашаем азиатских партнеров инвестировать в нашу экономику и тем самым открывать новые пути для взаимовыгодного сотрудничества», – сказал Токаев.

Боаоский азиатский форум (БАФ), ежегодно проходит в китайской провинции Хайнань. В этом году 23-й по счету форум проходит под девизом «Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность».

Президент Казахстана выступил на форуме в качестве почетного гостя.