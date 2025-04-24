За заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества ряд граждан удостоены государственных наград
В рамках празднования 30-летия Ассамблеи народа Казахстана Указом Президента группа граждан за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами отмечена государственными наградами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АНК
Так, за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между награждены:
Орденом «Парасат»:
• Киста Виктора Эдуардовича — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, члена президиума ОФ «Казахстанское объединение немцев «Возрождение».
• Кузиева Закиржана Пирмухамедовича — депутата Сената Парламента.
• Максилову Бакытжамал Шахановну — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя Совета матерей Павлодарской области.
• Пуссепа Геннадия Николаевича — ветерана Ассамблеи народа Казахстана.
Орденом «Достық» II степени:
• Оборон-Туар Малгожату — посла дружбы Ассамблеи народа Казахстана.
• Паппа Александра Адальбертовича — ветерана Ассамблеи народа Казахстана.
• Презента Григория Михайловича — ветерана Ассамблеи народа Казахстана.
Орденом «Ел бірлігі»:
• Алиева Долкунтая Абдулхалилулы — председателя ОО «Республиканский культурный центр уйгуров Казахстана».
• Келигова Юсупа Хасановича — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, сопредседателя ОЮЛ «Ассоциация чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах».
• Киколенко Ольгу Андреевну — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, члена ОФ «Казахстанское объединение немцев «Возрождение».
• Ташпулатова Бекпулата — ветерана Ассамблеи народа Казахстана.
• Хочиеву Людмилу Хисаевну — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя карачаево-балкарского национально-культурного центра.
• Шанаи Нәзипа Ыдырысқызы — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя Республиканского Совета матерей.
• Шина Бронислава Сергеевича — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, вице-президента Ассоциации корейцев Казахстана.
Орденом «Құрмет»:
• Ахмедова Байрамалы Агабековича — члена РОО «Турецкий этнокультурный центр «Ахыска».
• Вартересяна Эрнеста Вардовича — председателя РОО «Казахстанское армянское общество «Масис».
• Дедерера Александра Федоровича — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя ОФ «Казахстанское объединение немцев «Возрождение».
• Жақып Қалқаман Хасенұлы — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя Ақсақалдар кеңесі Костанайской области.
• Туспекову Куралай Айткабыловну — председателя Ассоциации творческих коллективов Ассамблеи народа Казахстана.
• Цехового Алексея Филипповича — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, генерального директора Международной академии информатизации.
• Шека Юрия Анатольевича — заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Актюбинской области.
Медалью «Шапағат»:
• Алибаева Раимжана Артикбаевича — главного редактора газеты «Жанубий Қозоғистон».
• Джинлира Гащима Мухамедовича — члена ОО «Дунганский культурный центр «Вынхуа» Жамбылской области».
• Доценко Ольгу Александровну — члена Ассамблеи народа Казахстана.
• Марабаеву Анель Темирлановну — художественного руководителя ансамбля «Бірлік».
• Маштакова Дмитрия Сергеевича — актера ГККП «Государственный академический русский драматический театр имени М. Горького» акимата города Астаны.
• Нұғұманова Анастасия Юрьевна — основателя клуба по изучению казахского языка «Сөйле».
• Смаилова Рамиля Руслановича — заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области.
• Спирину Ольгу Сергеевну — основателя клуба казахского языка Speaking Club.
• Суворова Дмитрия Александровича — российского дипломата, популяризатора казахской культуры.
• Тена Владислава Валерьевича — основателя языкового центра Lingva Ten.
• Хвана Сергея Валериевича — основателя онлайн-школы по казахскому и английскому языкам.
• Цой Светлану Владимировну — модельера, основателя творческого дома DaraLace.
• Юнусова Равиля Александровича — руководителя представительства РОО «Ассамблея жастары» по Восточно-Казахстанской области.
Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.