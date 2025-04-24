Токаев наградил ветеранов и членов АНК

Президент
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Дана Аменова
корреспондент

За заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества ряд граждан удостоены государственных наград 

Фото: пресс-служба Акорды

В рамках празднования 30-летия Ассамблеи народа Казахстана Указом Президента группа граждан за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами отмечена государственными наградами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АНК 

Так, за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между награждены:

Орденом «Парасат»:

• Киста Виктора Эдуардовича — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, члена президиума ОФ «Казахстанское объединение немцев «Возрождение».

• Кузиева Закиржана Пирмухамедовича — депутата Сената Парламента.

• Максилову Бакытжамал Шахановну — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя Совета матерей Павлодарской области.

• Пуссепа Геннадия Николаевича — ветерана Ассамблеи народа Казахстана.

Орденом «Достық» II степени:

• Оборон-Туар Малгожату — посла дружбы Ассамблеи народа Казахстана.

• Паппа Александра Адальбертовича — ветерана Ассамблеи народа Казахстана.

• Презента Григория Михайловича — ветерана Ассамблеи народа Казахстана.

Орденом  «Ел бірлігі»:

• Алиева Долкунтая Абдулхалилулы — председателя ОО «Республиканский культурный центр уйгуров Казахстана».

• Келигова Юсупа Хасановича — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, сопредседателя ОЮЛ «Ассоциация чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах».

• Киколенко Ольгу Андреевну — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, члена ОФ «Казахстанское объединение немцев «Возрождение».

• Ташпулатова Бекпулата — ветерана Ассамблеи народа Казахстана.

• Хочиеву Людмилу Хисаевну — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя карачаево-балкарского национально-культурного центра.

• Шанаи Нәзипа Ыдырысқызы — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя Республиканского Совета матерей.

• Шина Бронислава Сергеевича — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, вице-президента Ассоциации корейцев Казахстана.

Орденом «Құрмет»:

• Ахмедова Байрамалы Агабековича — члена РОО «Турецкий этнокультурный центр «Ахыска».

• Вартересяна Эрнеста Вардовича — председателя РОО «Казахстанское армянское общество «Масис».

• Дедерера Александра Федоровича — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя ОФ «Казахстанское объединение немцев «Возрождение».

• Жақып Қалқаман Хасенұлы — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя Ақсақалдар кеңесі Костанайской области.

• Туспекову Куралай Айткабыловну — председателя Ассоциации творческих коллективов Ассамблеи народа Казахстана.

• Цехового Алексея Филипповича — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, генерального директора Международной академии информатизации.

• Шека Юрия Анатольевича — заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Актюбинской области.

Медалью «Шапағат»:

• Алибаева Раимжана Артикбаевича — главного редактора газеты «Жанубий Қозоғистон».

• Джинлира Гащима Мухамедовича — члена ОО «Дунганский культурный центр «Вынхуа» Жамбылской области».

• Доценко Ольгу Александровну — члена Ассамблеи народа Казахстана.

• Марабаеву Анель Темирлановну — художественного руководителя ансамбля «Бірлік».

• Маштакова Дмитрия Сергеевича — актера ГККП «Государственный академический русский драматический театр имени М. Горького» акимата города Астаны.

• Нұғұманова Анастасия Юрьевна — основателя клуба по изучению казахского языка «Сөйле».

• Смаилова Рамиля Руслановича — заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области.

• Спирину Ольгу Сергеевну — основателя клуба казахского языка Speaking Club.

• Суворова Дмитрия Александровича — российского дипломата, популяризатора казахской культуры.

• Тена Владислава Валерьевича — основателя языкового центра Lingva Ten.

• Хвана Сергея Валериевича — основателя онлайн-школы по казахскому и английскому языкам.

• Цой Светлану Владимировну — модельера, основателя творческого дома DaraLace.

• Юнусова Равиля Александровича — руководителя представительства РОО «Ассамблея жастары» по Восточно-Казахстанской области.

Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

 

#Токаев #АНК #Акорда #награды #ветераны

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