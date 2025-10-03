Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Германии
Глава государства поздравил Президента Франка-Вальтера Штайнмайера по случаю 35-й годовщины Дня германского единства
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Федеративной Республики Германия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Глава государства поздравил Президента Франка-Вальтера Штайнмайера по случаю 35-й годовщины Дня германского единства. Президент Казахстана отметил, что сегодня Германия является влиятельным государством, пользующимся высоким авторитетом на мировой арене.
Касым-Жомарт Токаев положительно оценил динамику двустороннего сотрудничества и выразил уверенность в дальнейшем углублении казахско-германского стратегического партнерства.