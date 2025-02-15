Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Сербии

Президент
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Касым-Жомарт Глава государства поздравил Александра Вучича с Днем государственности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В своей телеграмме Президент Казахстана подчеркнул, что Сербия является примером устойчивого развития, инфраструктурного прогресса и культурного наследия на Балканском полуострове. Глава нашего государства подтвердил приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев передал наилучшие пожелания Президенту Александру Вучичу и пожелал процветания сербскому народу.

#Касым-Жомарт Токаев #Сербия #поздравления

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